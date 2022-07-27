促進半導體產業法案 通過美參議院關鍵測試

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國聯邦參議院26日將一項總值2800億美元（約新台幣8.4兆元）、旨在促進美國半導體產業以及加速高科技研究的法案往前推進，參議院有可能在今天通過這項法案。

據美聯社報導，參議院需要60票才能推進該法案，而投票結果為64票贊成、32票反對。接下來參議院會順利予以通過，有可能今天便進行表決，而眾議院也可望在本週處理這項法案。

白宮帶頭支持該法案。與白宮立場一致的業界領袖稱，若要和其他投入數十億美元吸引製造商前去的國家競爭，政府補貼是必要的。他們說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暴露出過度依賴外國製造的電腦晶片，對經濟和國家安全構成風險。

這項法案為半導體產業提供約520億美元政府補貼和其他獎勵措施，並提供25%稅收減免給在美國建立晶片廠或晶圓廠的公司，而10年的減稅成本預計約為240億美元。法案還批准約2000億美元，在同一時間架構內用於加強科學研究。

法案得到兩黨議員支持，他們說，這項投資對於美國的創新以及在未來數十年內領先經濟競爭對手，也就是中國，非常重要。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「我堅信通過這項法案將成為本世紀美國領導力的轉捩點。」他說：「這項立法的益處將在未來數年和數十年在全國各地帶來回響。」

國會預算處（Congressional Budget Office）預計，法案將在10年內增加約790億美元赤字。批評人士反對法案中所要求的支出不是用錯地方就是金額過高。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）稱：「在這個國內勞工家庭越來越卑微，而富豪越來越有錢的時期，讓我們把優先要務做好。」

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參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）為首的17名共和黨參議員，投票支持限制辯論並推進這項法案。有些共和黨人對法案中的支出表示擔憂，但其他人強調有必要解決美國依賴台灣和韓國工廠生產最先進的電腦晶片所導致的國家安全漏洞。

來自德州的共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）說：「我們不習慣提供企業這種財務獎勵措施，但在大海另一頭的亞洲建造這些製造設施的成本可以降低30%，而我們進入該供應鏈的管道有可能遭遇非常真實的威脅時，這對我們來說是必要的投資。」（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110727