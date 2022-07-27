烏克蘭3港恢復穀物出口作業 伊斯坦堡協調中心啟用

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（中央社基輔/伊斯坦堡27日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，近日與俄羅斯達成恢復穀物出口協議後，已在指定的3個黑海港口重啟作業。土耳其則在伊斯坦堡正式啟用烏克蘭穀物出口聯合協調中心。

法新社報導，烏克蘭海軍在社群媒體發布聲明稱：「有關解除烏克蘭港口穀物出口封鎖一事，已經在敖德薩港（Odessa）、切爾諾莫斯克港（Chernomorsk）、皮夫登尼港（Pivdennyi）恢復有關作業。」

與此同時，土耳其今天依據聯合國協助達成的上述具里程碑意義協議，在伊斯坦堡正式啟用烏克蘭穀物出口聯合協調中心。這項協議目的在讓烏克蘭得以自俄羅斯2月入侵以來首次恢復對外運送穀物。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）在儀式中為這個中心揭幕。莫斯科、基輔5天前簽署協議，以讓小麥和其他穀物可以從指定的3個烏克蘭港口穿越黑海出口。

烏克蘭穀物出口聯合協調中心將會配置俄、烏兩國文職和軍事官員，也會有土耳其和聯合國代表團進駐。他們主要任務包括監視烏克蘭穀物輪沿著既定航路安全通過，並且在貨輪進出黑海過程中就檢查遭禁武器進行監督。

艾卡說：「任職這座中心人員知道舉世正用放大鏡盯著他們。我們希望這座中心儘可能對人道需求與和平作出最大貢獻。」

全球這兩大穀物出口國的出口遭封鎖已經造成價格飆漲，使得進口糧價昂貴到若干最貧窮國家承受不起。

聯合國估計，受這場戰爭直接衝擊，全球各地已有近5000萬人面臨「急性饑餓」。

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在上述穀物協議簽署數小時後，小麥價格應聲大幅下跌。艾卡表示，俄、烏兩國供應全球1/3小麥。

另外，國際傳真社（Interfax News Agency）報導，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）今天表示，烏克蘭穀物輸運很快會恢復，希望土耳其促成的上述協議可以維持。但是他同時警告，若不迅速解除俄國農產品出口的障礙，這項協議也有可能瓦解。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110727