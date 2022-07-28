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印度馬德雅省學校打COVID-19疫苗 同支針筒注射30人

2022/7/28 18:20（7/28 18:48 更新）
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印度1所學校27日用1支針筒為30名學生施打COVID-19疫苗。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
印度1所學校27日用1支針筒為30名學生施打COVID-19疫苗。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社印度薩格爾27日綜合外電報導）印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）一所學校今天用一支針筒為30名學生施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，一名衛生人員已受到調查。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，印度衛生部針對COVID-19疫苗接種作業，下達「每支針筒只能使用一次施打一針」的要求。自疫情爆發至今，印度全國已接種超過20.3億劑疫苗。

注射針筒使用一次即棄的原則已在印度廣為推行，為的是防止愛滋病等致命疾病的傳播。然而，過去曾發生多起因器材短缺，醫院重複使用同一支針筒的事件。

為學童施打疫苗的拉伊（Jitendra Rai）告訴媒體，衛生當局只給他一支針筒，他只是聽命行事。

陪同孩子的家長發現這個問題，於是通報校方。當馬德雅省政府官員到達學校時，拉伊已不見蹤影，手機也關機。

在野黨國大黨（Congress Party）發言人要求馬德雅省衛生當局首長為此事下台負責。

根據印度衛生部，98%成年人已接種至少一劑COVID疫苗，90%已完整接種。衛生部今天通報，過去24小時全國新增1萬8313例確診、57例死亡。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110728

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