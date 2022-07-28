土耳其足球迷高呼蒲亭之名 烏克蘭大使表示難過

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（中央社伊斯坦堡28日綜合外電報導）烏克蘭基輔動力隊昨天在土耳其伊斯坦堡舉辦的歐冠盃足球資格賽拚戰時，有些在場觀眾一再高喊俄羅斯總統蒲亭之名，烏克蘭駐土耳其大使今天對此表示「難過」。

法新社報導，社群媒體張貼的影片顯示，基輔動力隊（Dynamo Kyiv）昨天出戰伊斯坦堡費倫巴治隊（Fenerbahce）並踢進第一球時，擁擠的觀眾席上有一些人反覆高唱「佛拉基米爾．蒲亭」（Vladimir Putin）。

基輔動力終場以2比1獲勝，先前他們曾在主場以0比0踼和。由於俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，動力隊主場賽移師波蘭舉行。如今動力隊晉級歐冠盃第3輪資格賽，費倫巴治淘汰出局。

高呼蒲亭之名似乎是費倫巴治球迷眼看基輔動力隊破門後，為刺激動力隊球迷而採取的舉動。

烏克蘭駐土耳其大使包德納（Vasyl Bodnar）在推特發文說：「足球是一種公平的競賽，昨天基輔動力隊的實力較強。」

推文指出：「聽到費倫巴治球迷對一個轟炸我們國家的俄羅斯劊子手和侵略者表示支持，令人非常難過。」

「我感謝友善的土耳其人民支持烏克蘭，也感謝他們考量到球迷的不妥當舉動。」

土耳其雖然是美國領導下的軍事聯盟北大西洋公約組織（NATO）會員國，但仍試圖對俄烏戰爭保持中立。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110728