美海軍部長訪菲 兩國重申對共同防禦條約承諾

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（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）美國海軍部長戴杜羅26日訪問菲律賓，與菲國國防部候任次長賈卡爾會面，討論菲美雙邊防務關係發展，並重申兩國對菲美共同防禦條約的承諾。

菲律賓國防部今天發布新聞稿表示，戴杜羅（Carlos Del Toro）26日與賈卡爾（Franco Nemesio Gacal）會面，「雙方重申對菲美共同防禦條約（MDT）的承諾」。

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後一改前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的「親中遠美」路線及擱置2016年南海裁決立場，強調馬尼拉「將繼續當所有人的朋友，不與任何人為敵」，但不會將「任何一平方英寸的菲律賓領土」拱手讓給任何其他國家。

菲國國防部表示，戴杜羅在會面中強調，美國總統拜登將致力於與菲律賓建立正面且有建設性的關係，期待與新政府密切合作。賈卡爾回應，小馬可仕已表態，菲國將堅持獨立自主的外交政策，而國防部的使命就是保護菲律賓主權和領土完整。

戴杜羅提到他近日到夏威夷視察環太平洋軍事演習（RIMPAC），並分享美國海軍研究實務，尤其是軍事科技、應對氣候變遷及軍隊如何協助國家和經濟發展，強調美菲雙方可以從教育培訓交流中相互學習。

菲國國防部表示，賈卡爾和戴杜羅在會中也重申菲美兩國友誼及夥伴和同盟關係。

另據菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國外交部助理部長艾斯皮利杜（Daniel Espiritu）今天表示，外長馬納羅（Enrique Manalo）將率菲律賓代表團出席8月2日到6日在柬埔寨首都金邊舉行的第55屆東南亞國家協會（ASEAN）外長會議及相關會議。

艾斯皮利杜說，馬納羅屆時將主張，聯合國海洋法公約（UNCLOS）及2016年南海裁決是菲律賓在南海的行動和政策的雙重憑恃（anchors）。

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中國外交部發言人汪文斌13日曾表示，南海仲裁案「所謂裁決嚴重違反包括『聯合國海洋法公約』在內的國際法，是非法的、無效的。中方不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動」。

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。（編輯：黃自強/韋樞）1110728