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美國務院批准出售F-35戰機給德國 估價84億美元

2022/7/29 09:43
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國防部今天說，國務院批准了一項可能的外國軍售案，要出售F-35戰機、彈藥和相關裝備給德國，估計要價為84億美元。

路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在俄羅斯入侵烏克蘭後承諾提升德國軍力，而後有了這項先進匿蹤戰機的潛在交易案。

美國國防部指出，這項交易的主要承包商為洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）、波音公司（Boeing Co）和雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）。

美國國防部的國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）今天通知國會這項可能的軍售案。

雖然國務院已批准這項交易，但國防安全合作署發出的通知並未表明合約已簽署或談判已結束。

美國法律要求，這類潛在軍售案必須發出通知。

德國3月間表示將購買35架美國F-35戰機，以汰換德國老舊的龍捲風戰機（Tornado）。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110729

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