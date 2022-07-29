區域情勢升溫 美國印尼下週軍演
2022/7/29 23:08
（中央社雅加達29日綜合外電報導）美國一名高層軍事官員今天表示，大約4000名多為印尼和美國派出的部隊下週將舉行聯合演習，以凸顯「我們對印太地區自由開放的重視」。
路透社報導，美國、印尼年度演習「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）今年改稱為「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield），將較往年的範圍和規模大出許多。由於中國在印太地區的作為日益專斷，導致對美緊張關係惡化。
不過負責指揮演習地面作戰的美軍少將史密斯（Stephen G. Smith）今天在雅加達告訴記者，外界不應將此演習視為對任何緊張情勢的回應。
他說：「這次演習並不是威脅，不應將它視為對任何人和任何地區的威脅。這純粹只是軍隊和軍隊之間的演習。」
由於有報導指，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月訪問台灣，使本週區域緊張和言詞交鋒加劇。
但美國總統拜登和中國國家主席習近平在昨天的視訊通話中，大致仍能避免使緊張氣氛惡化，顯示雙方在各自專注於內部經濟難題的同時，無意使台海兩岸出現新危機。
美國和印尼這項年度區域性演習預定8月1日到14日在蘇門答臘島和加里曼丹島（Kalimantan）舉行，其他參演國家還包括新加坡、澳洲和日本，這3國是首次參加這項演習。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110729
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。