德國經濟停滯不前 業界和民眾對前景悲觀

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（中央社記者林育立柏林30日專電）受能源價格高漲和俄烏戰爭影響，德國經濟停滯不前，民眾和業界對前景普遍感到悲觀。

根據德國聯邦統計局（Destatis）昨天公布的數據，受COVID-19疫情、供應鏈中斷及俄烏戰爭影響，今年第2季國內生產毛額與上季相比原地踏步，顯示德國經濟停滯不前。

「德國工業聯盟」（BDI）表示，戰爭、天然氣長期短缺及疫情讓企業受到龐大壓力，中國的清零政策更讓全球貿易陷入癱瘓，企業和消費者一樣感受到能源和原物料價格大漲的後果。

這個德國製造業的主要遊說團體警告，從第2季停滯的景氣來看，德國經濟出現衰退的可能性愈來愈高。

根據「明鏡周刊」（Der Spiegel）與民意調查機構Civey合作進行的調查，去年秋天德國民眾還看好景氣，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情及能源價格大漲，看壞的人明顯增加，2月24日爆發的俄烏戰爭更讓對前景悲觀的人大增。

德國人顯然已準備過苦日子，高達7成民眾預期景氣在未來5年還會更壞。

柏林智庫「德國經濟研究所」（DIW）專家巴蒂（Guido Baldi）預測，德國經濟在第3季將出現萎縮，「出口導向和能源密集的德國成長模式正遇到瓶頸」。（編輯：郭中翰）1110731