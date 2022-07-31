塞內加爾國會選舉 2024年總統大選試金石

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（中央社塞內加爾達卡31日綜合外電報導）西非國家塞內加爾選民今天投票選舉國會議員，反對陣營期盼選舉結果迫使總統薩爾（Macky Sall）共組執政聯盟，並將力阻薩爾2024年可能競選第3任期的野心。

現年60歲的薩爾2012年當選總統，任期7年；2019年連任，任期5年。外界指責他想要打破兩屆的任期限制，於2024年再度參選。

薩爾目前對此議題態度仍然不明確，但他的支持者若在今天投票中失敗，有可能打亂這類計畫。

投票所於格林威治時間上午8時開放，下午6時關閉。

這場單輪投票將決定塞內加爾一院制國會165個席次未來5年誰屬。總統支持者目前掌控國會。

塞內加爾國會議員由直選並依比例代表制產生，其中53席為全國比例代表名單，97席由國內各省得票多數者當選，其餘15席由僑民選舉產生。

今年有8個聯盟競選，包括主要反對派聯盟「解放人民」（Yewwi Askan Wi），其中最知名成員桑可（Ousmane Sonko）在2019年總統大選中排名第3。

但由於技術原因，桑可和聯盟其他成員已被禁止參加今天的選舉。

在選舉前，解放人民聯盟與前總統瓦德（Abdoulaye Wade） 領導的聯盟「拯救塞內加爾」（Wallu Senegal）已經聯手。

兩個聯盟已同意合作致力取得國會多數席位，並且「迫使成立共治政府」。他們還想逼迫薩爾放棄2024年參選希望。 （譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1110731