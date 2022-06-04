俄侵烏百日陷消耗戰 烏軍奪回北頓內茨克部分領土

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（中央社基輔4日綜合外電報導）俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭，戰爭於6月3日滿100天，俄軍無法很快征服烏克蘭，雙方陷入消耗戰；烏克蘭方面已宣布奪回東部工業城市北頓內茨克約20%淪陷的領土。

● 俄烏陷入消耗戰 蒲亭寄望國際降低注意力

美國有線電視新聞網（CNN）指出，俄軍無法很快征服烏克蘭，雙方陷入消耗戰，而在烏東俄軍施展攻勢的同時，國際媒體對這場戰爭的關注多少有些消退，這也許正是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的寄望所在。

分析指出，蒲亭可能注意到，因俄烏戰爭而加劇的能源價格和消費物價高漲，才是美國和其他國家民意比較關心的問題。

俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）最近表示，在烏克蘭作戰的俄軍並未「追趕最後期限」，意指蒲亭的作戰時間表比較沒有限制。

● 俄國侵略百日猛轟烏東釀死傷 澤倫斯基信心喊話

儘管當前俄軍猛轟烏克蘭東部釀死傷，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日矢言會取得勝利。他在影片演說中表示：「勝利將屬於我們。」

烏克蘭的頑強抵抗使得俄軍推進速度變慢，迫使他們先前從首都基輔周遭地區撤退，俄國不得不將目標轉向占領烏東地區。

澤倫斯基當晚演說中對俄軍作為嗤之以鼻。他說：「起初看來具威脅性，然後是危險…而今大概只有苦笑，因為（俄軍）還剩下什麼？戰爭罪行、恥辱及仇恨。」

● 烏克蘭反攻 奪回北頓內茨克2成領土

烏國3日表示，已經在激烈的戰鬥中收復北頓內茨克（Sievierodonetsk）大片領土，重挫俄軍要從這座被摧殘殆盡的城市推進的企圖。

烏東盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Sergiy Gaidai）告訴國家電視台，烏克蘭部隊已在與俄軍交戰期間奪回東部工業城市北頓內茨克約20%淪陷的領土，且俄軍雖正在部署增援，但這座城市接下來2週內也不太可能淪陷。

● 烏克蘭與亞速鋼鐵廠戰俘保持聯繫 爭取俄國放人

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基3日夜間表示，烏克蘭情報部門正與被俘的亞速鋼鐵廠守軍保持聯繫，基輔當局正盡一切努力確保他們獲釋。

原本死守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的數百名烏軍5月中旬奉命棄守後，遭到俄軍拘留，目前命運未卜。

莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）在烏克蘭電視台節目中說：「我們是透過情報機構了解守軍的拘留環境和飲食供應狀況，以及他們獲釋的可能性。他們都將回到基輔，我們正盡一切努力促其實現。」

● 英國防部：俄軍結合空襲和砲擊 猛轟烏東頓巴斯

英國國防部4日指出，俄軍在烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區的空中活動依然很多，俄軍飛機使用導向式和非導向式武器進行攻擊，並結合大規模火砲猛轟頓巴斯。

英國國防部在推特發文表示：「增加使用非導向式彈藥，導致頓巴斯建築密集區域受到廣泛破壞，幾乎肯定造成大量的附帶損失和平民傷亡。」

推文指出，隨著俄軍作戰重點已轉向頓巴斯，俄國對於部隊的緩慢推進加強戰術空中支援，並結合空襲和大規模火砲攻擊以發揮火力。

● 歐盟對俄再祭制裁 黑名單增列馬立波屠夫等65人

歐洲聯盟3日將數名俄國軍事指揮官列入黑名單，指稱這些人率軍參與在烏克蘭的暴行，還說他們是烏國城市布查（Bucha）和馬立波的「屠夫」。

歐盟這波最新制裁對象還包括俄國總統蒲亭傳聞中的情婦、前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），稱她與蒲亭「關聯密切」；但蒲亭曾否認兩人交往。

歐盟公布這一輪最新制裁對象再添65人，制裁措施還包括禁止多數俄國石油進口，並將俄國最大的「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。

● 糧食危機加劇 非洲聯盟主席籲蒲亭考量非洲苦難

非洲聯盟主席薩爾（Macky Sall）3日敦促俄羅斯總統蒲亭，考量烏克蘭衝突造成糧食短缺下，非洲國家所遭受的苦難。俄國聲稱因烏克蘭布設水雷，無法解除黑海封鎖，基輔嚴正反駁。

「紐約時報」（New York Times）報導，俄國封鎖主要穀物出口國烏克蘭的港口，加劇非洲和中東的糧食危機。非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩爾表示，應該將穀物釋出。

薩爾與蒲亭舉行會議，都希望對方能夠滿足己方的迫切需求：非洲需要糧食，而克里姆林宮需要盟友。薩爾在聯合記者會上表示：「我們的國家雖然遠離戰區，但在經濟層面上是這場危機的受害者。」（編輯：戴雅真/核稿：張正芊）1110604