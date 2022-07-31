馬達加斯加「偷牛賊」土匪橫行 民宅縱火至少32死

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（中央社馬達加斯加安塔那那利佛31日綜合外電報導）馬達加斯加國防部在聲明中指出，被稱為「偷牛賊 （dahalo）」的當地土匪在首都安塔那那利佛以北地區對民宅縱火，造成至少32人喪命。

路透社報導，這起殺人事件28日深夜、29日凌晨發生在安塔那那利佛（Antananarivo）以北約75公里的安卡祖貝區（Ankazobe）。

國防部長拉科托尼里納（Richard Rakotonirina）昨天深夜在上傳國防部臉書（Facebook）帳號的影片中提到：「這裡的人們歷經一場真實上演的悲劇...許多人喪命，有32人死亡。這起犯罪是殘忍『偷牛賊』土匪所為，他們甚至把女人和小孩活活燒死。」

「偷牛賊」是組織化的犯罪幫派，在馬達加斯加部分地區偷社區居民的牛，並且策劃各種形式搶劫行動。

拉科托尼里納說：「我們會將犯下這起案件的犯嫌及其同夥繩之以法。」他強調，已對當地增加部署安全部隊以搜捕行兇者。

他指出，這場攻擊很可能是針對社區居民在過去打擊「偷牛賊」行動中對安全人員提供情資而進行的報復。（實習編譯：謝佩玲/核稿：何宏儒）1110731