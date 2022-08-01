更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平
首頁 / 國際

美國印尼展開年度聯合軍演 規模更勝以往

2022/8/1 16:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達1日綜合外電報導）數千名美國與印尼官兵今天展開為期兩週的聯合軍事演習；華府表示，演習目的是在促進「區域合作，以支持自由開放的」亞洲太平洋地區。

美國、印尼年度演習「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）今年改稱為「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield），將較往年的範圍和規模大出許多。

法新社報導，美國及其亞洲盟邦都曾表達，對於中國在太平洋地區日益專斷的關切；但華府表示，這次演習目的並非針對任何國家，儘管規模確實較過往演習大出許多。

至少4000名美國與印尼，以及澳洲和新加坡部隊都將參與演習，還有首次加入「超級嘉魯達之盾」演習的日本。

演習地點為印尼西部島嶼蘇門答臘（Sumatra），以及鄰近新加坡和馬來西亞的印尼廖內群島省（Riau Islands Province）。

負責指揮演習地面作戰的美軍少將史密斯（Stephen G. Smith）7月29日在雅加達告訴記者，「演習目的是要建立互信、提高凝聚力、相互理解，以及增進能力等」。

他指出，「所以這是一場真正的軍事演習，並不是要 恫嚇任何對象」。

演習展開的時間點，正值美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問亞洲之際，此刻美國與中國的外交關係正陷入緊張。裴洛西辦公室並未提及她此行是否造訪台灣。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平上週通話，同意未來舉行面對面峰會，但習近平也警告華府，在台灣議題上「玩火必自焚」。

這項年度區域性軍演預定進行至14日，範圍涵蓋陸海空軍和陸戰隊演習。印尼官員表示，演習開幕儀式將於3日舉行，所有參與演習國家都將出席。

加拿大、法國、印度、馬來西亞、韓國、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和英國將以觀察員身分參加演習。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110801

習近平
裴洛西出訪 土耳其關切區域緊張台灣登上推特熱搜 習近平：必須發揮港澳台統戰工作爭取人心的作用
裴洛西
裴洛西亞洲行各界矚目 專機疑飛抵首站新加坡 韓國會議長預定8/4會晤裴洛西 雙方將聯合記者會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀