國際觀光回流速度快 泰國2023年經濟成長率估4.2%

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（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天在內閣會議後的記者會中表示，國際觀光客回流的速度高於預期，泰國明年的經濟成長率預估可以到達4.2%，高於今年的3.3%。

COVID-19疫情趨緩，泰國從去年11月開始實施國際旅客入境免隔離措施，並逐步取消各項入境要求，今年7月開始入境旅客不再需要上網申請Thailand Pass，也不需要購買保險就可以入境，完整接種疫苗旅客要準備疫苗證明供抽查，未完整接種旅客則出示快篩或PCR陰性證明即可。

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帕拉育今天表示，今年入境泰國的旅客預計可以達到600萬人次，明年約可增加3倍達到1900萬人次，國際觀光回彈的速度比政府預期得還快，政府對於經濟前景非常樂觀，不過原物料上漲和全球經濟成長放緩，仍然是極大的挑戰。

泰國在疫情爆發前1年也就是2019年全年的國際觀光客人次將近4000萬人次，其中1/3為中國遊客；2021年受到疫情影響，只有670萬人次造訪，其中多數遊客是在疫情爆發前造訪；2021年僅達到42萬人次。（編輯：黃自強）1110802