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秘魯政治動盪 1年內第4位總理請辭

2022/8/4 09:34
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（中央社利馬3日綜合外電報導）秘魯總理托瑞斯（Anibal Torres）今天請辭，成為處境艱難的總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）執政下，1年內第4位下台的總理。

托瑞斯在致卡斯蒂約的信件中表示，自己是「基於個人因素」請辭。卡斯蒂約在12個月內挺過2次彈劾投票，他也是5次刑事調查的目標。

托瑞斯在社群媒體推特（Twitter）張貼這封信的副本，信中他祝福卡斯蒂約成功。

托瑞斯請辭一事將引發內閣自動改組。

79歲的托瑞斯先是擔任卡斯蒂約的司法部長，接著在3位前總理輪番上台、去職後，今年2月接任總理一職。

自卡斯蒂約去年7月上任以來，秘魯已歷經7位內政部長；雖然秘魯對政治動盪並不陌生，這樣的更替頻率也算是相當高。

秘魯曾在2020年的5天之內出現3位不同的總統。

左翼的卡斯蒂略曾為鄉村學校教師，去年意外在大選中從秘魯傳統政治精英手中奪權，至今不斷受到右翼對手攻擊。

卡斯蒂約也是司法部長辦公室鎖定的目標；據稱卡斯蒂約涉及公開招標案貪腐，相關調查正在進行中，此外卡斯蒂約的大學論文也遭控抄襲。

民意調查顯示，3/4的秘魯民眾不認同卡斯蒂約的治國方式。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110804

卡斯蒂約
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