泰國夜店大火釀13死 總理下令調查事件起因

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國春武里府一間夜店發生大火，造成13死、40多傷的慘劇。總理帕拉育下令調查事件原因，並要肇事者接受法律制裁，他也擔心這起事件會影響外國遊客對泰國安全的信心。

泰國春武里府（Chon Buri）梭桃邑區（Sattahip）的夜店Mountain B今天凌晨發生大火，民族報（The Nation）報導，大火約發生在凌晨1時，現場來了20輛消防車，火勢在2小時後被撲滅。

網路影片顯示大批群眾從酒店中奔跑而出，有多人身上著火，還有人痛苦不堪在地上打滾。大火撲滅後現場發現13具屍體，9名男性和4名女性，40多人受傷，其中8人傷勢嚴重。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，夜店的主管譚雅帕（Thanyapat Sornsuwanhiran）說她看到屋頂著火，她和夜店保全趕快疏散客人到店外；有目擊者表示看到靠近DJ檯的地方有爆炸，接著就看到消音棉有火花，火勢迅速延燒開來。

鮮新聞（Khaosod）報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天被媒體問及此事時表示，他已經下令調查起火原因，他很遺憾發生這樣的事情，肇事者必須要接受法律制裁，這件事恐怕會造成外國遊客對泰國的安全沒信心。

報導指出，Mountain B只有一個出入口，表演舞台後方的出口被鎖住，而且店裡裝潢是易燃的消音棉。

多家泰媒提到，這起火災讓泰國人想起了2008年12月31日跨年夜，曼谷市中心的夜店Santika同樣也發生大火，當時店內擠滿了慶祝新年的民眾，還有許多來跨年的外國遊客。當年這起火災造成了66人死亡，超過200多人受傷。（編輯：高照芬）1110805