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法國塞納河驚現罕見白鯨 體重似乎過輕引憂

2022/8/5 18:53
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（中央社勒恩4日綜合外電報導）法國地方當局今天表示，塞納河流域出現一頭體重似乎過輕的白鯨，相關官員相當擔心牠的健康狀況。

法新社報導，這頭白鯨已沿著塞納河道游至距離首都巴黎大約70公里的水閘，屬於保育類動物的白鯨通常在寒冷的北極水域活動。

流經巴黎市到英吉利海峽的塞納河今年5月罕見出現一頭虎鯨後，這頭白鯨最早在8月2日於同一條河中被人發現。

當地政府表示，法國的救援部門人員、消防隊員及生物多樣性專家已經迅速動員，全天密切關注白鯨，以評估牠「令人憂心」的健康狀況。

政府指出，白鯨似乎有「皮膚發生變化且體重過輕」的狀況，牠目前位於巴黎西北方大約70公里的塞納河河段。

法國海洋哺乳動物研究組織GECC副主席毛傑（Gerard Mauger）表示，白鯨「待在水面的時間很少」，且似乎擁有「良好」的肺活量。

他還說，救援隊正努力將白鯨引導至塞納河的出海口。

非營利海洋保育組織「法國海洋守護者協會」（Sea Shepherd France）負責人艾森拉莉（Lamya Essemlali）表示，她的團隊部分成員今晚將帶著無人機前往當地，以便更容易追蹤白鯨的位置。

她指出：「這樣的環境對白鯨來說並不太友善，塞納河污染嚴重，且鯨豚類動物對噪音極為敏感。」

今年5月底，一隻虎鯨也受困於塞納河，儘管救援人員試圖引導牠，但仍然無法返回大海，後來被發現死於勒哈佛（Le Havre）及盧恩（Rouen）之間的河段。

艾森拉莉說：「當務之急是餵食白鯨，以免牠和死於飢餓的虎鯨面臨相同命運。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳彥鈞）1110805

艾森拉莉
誤闖塞納河受困2週 患絕症虎鯨安樂死前自然死亡
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