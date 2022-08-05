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晶片法案加上裴洛西訪台 韓媒：美中走向新冷戰

2022/8/5 22:17
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（中央社首爾5日綜合外電報導）美國聯邦眾議院日前通過補貼半導體產業的「晶片法案」（CHIPS Act），加上眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，韓國媒體報導，美中兩國關係正朝向「新冷戰」發展。

韓國商報（Business Korea）報導，韓國產業研究院（KIET）在8月4日公布的報告中指出，韓國需要制定新的半導體產業發展策略。

報告提到，「美國晶片法案的最終目的，是在經濟、軍事力量以及科技領域上壓倒中國」。

報告寫道，晶片法案將對在美國投資的半導體廠商注資約527億美元（約新台幣1兆5700億元），並提供為期10年的25%應稅所得減免，規模相當於240億美元，並規定獲得減稅的企業10年內不准擴大對中國的生產和投資。

韓國產業研究院表示，這項法案是美中擴大競爭的第一階段，而美國的鉅額財政支出再次印證一項事實，那就是一個國家的競爭力取決於科學、技術，以及先進工業實力。

韓國產業研究院還提到，在這種情況下，韓國必須制定及實施新的科學、技術和產業策略，同樣急需利用全球產業巨變，作為向前躍進的機會。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110805

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