中國在台海軍演 星外長告訴王毅：有意外和誤判危險

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（中央社新加坡/馬尼拉6日綜合外電報導）台灣海峽緊張升溫。新加坡外長維文指出，他與中國國務委員兼外交部長王毅會談時告訴對方，即使不是真的想要打戰，許多機艦和飛彈集結，「有意外和誤判的危險」。

台灣海峽局勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而升溫。中國在台灣周邊進行空前軍演，共軍發射飛彈並且部署機艦。

維文（Vivian Balakrishnan）日前赴柬埔寨首都金邊參加第55屆東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，期間並與王毅、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）場邊會晤。維文昨天對記者發表談話，新加坡外交部今天公布文本。

被問到台海情勢，以及如何評估美、中緊張關係時，維文指出：「我昨天告訴中國國務委員王毅，主要危險在於你們派出許多軍艦、飛機和飛彈集結在那周圍。那是危險的，儘管我知道你們不想要打戰，但是卻有意外和誤判的危險。」

他提到：「一旦（美中關係）破裂，那意味著高物價、意味更沒有效率的供應鏈、意味更分裂的世界或更混亂而且更危險的世界。這些就是風險。」

他說：「如果美國和中國關係破裂，那意味著體現出和平與繁榮的這個階段可能就此告終。如果你整體考量，之前那個有助經濟成長的通貨膨脹相對低而且低利率的非凡時期（可能告終）。」

維文表示，本週台海情勢演變反映出美國和中國間「日增的危險分歧」嚴重性的最新篇章。他說：「這已經對東南亞和世界產生深刻影響…在我們仍處理疫情大流行的此刻。」

與此同時，路透社報導，菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）今天對到訪馬尼拉的布林肯表示，在台海議題上，這個區域無法承受區域緊張情勢升級。

布林肯與馬納羅進行視訊會議時指出，華府決心要避免情勢演變成為一場危機。在區域緊張升溫之際，他強調，美、菲國防關係重要性更勝以往。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1110806