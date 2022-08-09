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Google在美資料中心電力事故3重傷 全球搜尋服務一度當機

2022/8/9 15:16（8/9 15:46 更新）
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Google在美資料中心8日發生電力事故，已知3人重傷。圖為Google搜尋服務頁。（圖取自Unsplash圖庫）
Google在美資料中心8日發生電力事故，已知3人重傷。圖為Google搜尋服務頁。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社愛荷華州康瑟布拉夫斯8日綜合外電報導）Alphabet旗下Google在全球的搜尋服務今晚短暫出現當機災情，目前似乎已恢復正常運作。此外，Google資料中心今天發生電力事故，導致3人重傷。

路透社報導，根據追蹤網站Downdetector.com，美國地區回報當機已降至不到500起。

在格林威治時間1時30分當機高峰期，光是在美國就有超過3萬用戶通報全球最大搜索引擎Google當機。

Downdetector.com說，日本有近5900用戶通報搜尋關鍵字出現「錯誤」頁面，加拿大和澳洲也發生類似問題。

Google並未立即回應路透社的置評請求。

在此同時，美國愛荷華州康瑟布拉夫斯（Council Bluffs）的Google資料中心驚傳發生「電力事故」，至少3人重傷。

當局約於中午時分，派員前往位於邦吉（Bunge）和沃巴什（Wabash）大道附近的Google資料中心。這起「電力事故」導致3人燒傷，目前尚無有關事發原因的資訊。

當局說，3名傷者被送往內布拉斯加醫學中心（Nebraska Medical Center），傷勢嚴重但意識清醒，也能說話。相關事故正在調查當中。

Google發言人向KETV提供以下聲明：「我們已知位於愛荷華州康瑟布拉夫斯的Google資料中心今天發生電力事故，導致現場3人受傷，目前正在接受治療。」

「所有員工的健康和安全絕對是我們的優先要務，我們正與合作夥伴和地方當局密切合作，徹底調查情況並根據所需提供幫助。」（譯者：劉文瑜/核稿：戴雅真）1110809

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