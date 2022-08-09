美法官批准扣押俄富豪空巴飛機 價值27億元

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國曼哈頓聯邦檢察官今天表示，法官已批准檢方扣押俄羅斯權貴史柯契（Andrei Skoch）一架價值9000萬美元（約新台幣27億元）的空中巴士（Airbus）飛機。

美國財政部最初於2018年制裁俄國下議院「國家院」（Duma）成員史柯契，指控他與俄國組織犯罪集團有關聯。俄國2月24日入侵烏克蘭後，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）進一步制裁史柯契。

華府試圖透過凍結與扣押俄國權貴的資產，來施壓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）停止對烏克蘭的軍事行動。

聯邦檢察官亞當斯（Andrew Adams）帶領司法部「盜賊緝捕行動特別小組」（KleptoCapture）鎖定權貴資產，他發布聲明表示：「美國執法單位證明，跨國騙局無法藏匿貪腐與洗錢的成果。」

億萬富豪史柯契是親蒲亭政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）黨員。檢方表示，史柯契透過空殼公司以及與情人有關的信託擁有這架飛機。路透社無法立即聯繫上史柯契置評。

檢方指出，儘管史柯契受到制裁，2018至2021年間，仍持續有人以美元支付飛機註冊和保險費。

法院文件顯示飛機目前位於哈薩克，哈薩克駐美國大使館未立即回應置評請求。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1110809