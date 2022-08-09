土俄擬擴大合作 西方國家憂莫斯科藉此規避制裁

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡9日專電）土耳其總統艾爾段及俄羅斯總統蒲亭承諾強化政經合作。西方官員告訴「金融時報」，他們對俄土擴大貿易及能源合作感到憂心。如果土耳其協助俄國規避制裁，土國遭到懲罰性制裁的風險就會越來越高。

蒲亭（Vladimir Putin）和艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）上週於聲明中承諾強化雙邊政治和經濟合作，包括能源和貿易領域。6名西方官員7日告訴「金融時報」（Financial Times），他們對俄土擴大貿易及能源合作感到憂心。

一名歐洲聯盟（EU）官員說，歐盟正「越來越密切地」關注土耳其及俄羅斯的合作。一名西方高階官員還建議，如果艾爾段履行與俄國達成的計畫，各國可以呼籲國內公司及銀行撤出土耳其。「金融時報」指出，如果歐盟企業及銀行真撤出土耳其，將嚴重打擊土國脆弱的經濟。

3名歐洲官員表示，歐盟尚未就這方面進行任何正式討論。也有官員示警，目前還不清楚艾爾段和蒲亭究竟達成什麼協議，而歐盟內部在制裁土耳其上立場分歧，要做出相關正式決定，會有挑戰性。

但是，就算沒有歐盟協議，個別成員國也可以對土耳其採取行動。 一名官員說，「例如，他們可以限制貿易或要求大型金融公司減少對土耳其公司的融資」。「（如果）土耳其與俄國走得太近的話，我不排除任何負面行動」。

美國再三警告，將打擊幫助俄國逃避制裁的國家，並對美國法律管轄範圍外的違規行為祭出「二級制裁」（secondary sanctions），也就是針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體，縱然相關交易不存在任何美國連接點，仍可額外制裁，迫使非美國實體在遭制裁國家的市場和美國市場、供應鏈服務中抉擇。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）6月與土耳其官員及伊斯坦堡銀行業者會晤，警告他們不要成為俄國非法資金的管道。

蒲亭和艾爾段上週在俄國索契（Sochi）會談後，俄羅斯新聞社國際傳真社（Interfax）報導，俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）告訴記者，土耳其已同意以盧布支付向俄羅斯進口的天然氣費用，兩國領導人也討論進一步發展雙邊銀行關係和以盧布及里拉結算的方式。

艾爾段在回國的專機上對記者說，土耳其使用俄羅斯國家支付系統「Mir支付」方面也有「重大進展」。Visa和萬事達卡（Mastercard）暫停在俄國業務之際，Mir支付系統讓在土耳其的俄國人可以消費。

艾爾段說，Mir將有助俄國遊客支付購物及飯店費用。西方官員則憂心這也可能被用來協助俄方規避制裁。

土耳其與西方金融體系高度整合，此外，從可口可樂（Coca-Cola）、福特汽車公司（Ford）、全球最大的汽車零件供應商博世集團（Bosch）到能源巨擘英國石油公司（BP）都在土耳其深耕已久，且獲得高額利潤。

一名西方高階官員表示，有鑑於土耳其擴大與俄羅斯的關係可能帶來的風險，政府可以透過「呼籲西方公司要不結束與土耳其往來，要不限縮與土國的關係」。然而，這樣的舉動會產生棘手的法律及實際問題，數個憂心對鄰國採取嚴厲措施的歐洲國家，也可能對此採取反對立場。

自俄國2月全面入侵烏克蘭以來，艾爾段持續採取他所謂的「平衡」外交。這位強人總統擁有很大的影響力及籌碼。他一再揚言阻擋瑞典及芬蘭加入「北大西洋公約組織」（NATO），土耳其同時也是歐洲反恐及處理難民議題的重要夥伴。

俄國和烏克蘭之間的衝突，更凸顯土耳其重要戰略地位。艾爾段也在俄烏糧食協議上，扮演斡旋及促成的角色。（編輯：黃自強）1110809