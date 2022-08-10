俄羅斯公司稱受制裁無法付過境費 暫停向中歐3國輸油

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俄羅斯國家石油運輸公司9日表示，流經烏克蘭境內的俄羅斯石油已於8月4日停止運送。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）今天表示，西方實施的金融制裁造成俄國無法向烏克蘭支付管線過境費用，通過烏國境內輸往中歐3國的俄羅斯石油管線因而停止運作。

法新社報導，俄羅斯國家石油運輸公司發聲明指出，「流經烏克蘭境內的俄羅斯石油已於8月4日停止運送」，原因是烏國未收到管線過境費用，並強調這已影響友誼輸油管線（Druzhba）向匈牙利、斯洛伐克、捷克運輸石油。

然而，俄羅斯國家石油運輸公司補充說，通過白俄羅斯向波蘭及德國運輸石油的管線未受影響。

斯洛伐克煉油廠Slovnaft發言人莫納（Anton Molnar）證實，友誼輸油管線已停止運輸石油多日，但他表示該國的布拉第斯拉瓦（Bratislava）煉油廠正在運作以供應市場。

莫納在聲明中表示：「據我們了解，俄羅斯支付過境費用時，銀行方面出現技術性問題。」

斯洛伐克運油公司Transpetrol執行長辦公室負責人瓦斯科維喬娃（Linda Vaskovicova）也向斯洛伐克通訊社（TASR）證實通過斯洛伐克境內的友誼輸油管線目前未在運作，並表示當局正在「解決這個狀況」。

莫納也表示，Slovnaft已就匈牙利煉油廠MOL及Slovnaft支付過境費的可能性，與烏克蘭及俄羅斯進行談判，進而恢復石油供應。

自俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵烏克蘭以來，美國和歐盟已祭出多項前所未有的制裁，包括切斷俄國與國際金融機構的聯繫。

歐盟已設法減少對俄羅斯能源資源的依賴，並同意禁止進口逾2/3俄國石油。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳昱婷 ）1110810