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美盼全球對俄油定價格上限 俄稱上限過低將停售

2022/7/21 18:55
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（中央社華盛頓／莫斯科20日綜合外電報導）美國財政部副部長艾迪耶摩今天表示，美國希望在12月結束前對俄羅斯石油制定全球價格上限。俄國副總理諾瓦克則說，上限若低於生產成本，將不對全球市場出口石油。

路透社報導，艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在科羅拉多州阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上表示：「我們正跟進歐洲已經採取的作法。」

「他們提出了希望制定油價上限的想法，但也表示，計畫在12月結束前，對俄國石油運輸實施保險禁令。」

艾迪耶摩還說：「我們的目標是確保這項保險禁令實施時，我們已制定油價上限可與之配合，成為一種全球性作法，有助於平抑全球能源價格，但也可容俄國能源流入市場。」

國際傳真社（Interfax News Agency）引述諾瓦克（Alexander Novak）說法報導：「如果他們現正談論的價格上限低於石油生產成本，那麼俄羅斯當然無法確保我們的石油能供應給世界市場。這也就是說，我們根本不做賠錢生意。」

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早告訴記者，一旦制定上限，油價將飆漲。

巴西、中國、印度以及某些非洲和中東國家已增加自俄國進口的能源，而與全球基準價格相比，俄國能源售價有大幅折扣，因為許多歐洲煉油廠已不再購買俄國石油。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110721

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