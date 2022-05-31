歐盟對俄國共6波制裁 40多個手段幾乎快用完

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（中央社記者田習如台北31日電）歐盟通過在年底前禁止進口約9成的俄國石油，這是歐盟對俄國入侵烏克蘭的最新一波經濟制裁，震撼力也被認為最大。俄烏戰爭進入第97天，歐盟至今共推出6波制裁，內容涵蓋個人、金融、貿易和媒體等層面，手段幾乎用盡。

歐盟最高決策機構歐盟理事會（European Council）在30日的臨時會議通過對俄烏戰爭進一步回應措施，主要決議內容包括：今年底前全面禁止俄羅斯原油及石化產品進口，但暫時排除透過陸上油管輸送的原油；今年底前提供烏克蘭90億歐元（約新台幣2812億元），以協助烏國因應緊急的資金流動性需求；提請歐盟執委會（European Commission）研擬成立烏克蘭戰後重建平台的方案，將烏克蘭政府、歐盟成員國、歐洲投資銀行（European Investment Bank）及國際金融機構、相關領域專家都納入。

其中，抵制俄國石油是歐盟所採取的第6波制裁行動，此前的5波抵制方案，根據歐盟理事會摘要整理如下：

第1波方案在2月23日，俄國全面入侵烏克蘭的前一天即推出，以懲罰俄國當時宣布承認烏東兩個分離地區為獨立政治實體。歐盟決定對俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）投票支持烏東分裂的議員實施個人制裁、限制與烏東兩分離區的經濟往來、限制俄國取得歐盟資金等。

第2波在2月25日推出，針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）、外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和國家院議員、國安會成員等政治人物實施個人制裁，阻止俄國外交官等官員及企業人士的visa信用卡流通，並將經濟抵制範圍擴大到能源、運輸和科技領域。

第3波制裁連續在2月28日和3月2日推出，包括禁止俄國飛機在所有歐盟機場起降、與美英連手抵制俄國央行和7家銀行使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）的資訊交換系統、抵制俄國國營媒體今日俄羅斯（Russia Today）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）。同時歐盟也對支持俄國侵烏的白俄羅斯實施金融和個人層面的制裁。

第4波在3月15日宣布，包括對阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）等俄國超級富豪的資產和旅行限令、禁止奢侈品出口到俄國、禁止對俄國能源的新投資案、禁止俄國鋼鐵出口到歐盟等。

第5波是4月8日推出以貿易制裁為主的方案，包括禁止進口俄國的煤、木材、水泥、海產、烈酒、飛機燃料，以及對俄國船隻關閉港口、封閉俄國和白俄羅斯進入歐盟國家的道路，制裁217名個人和18家機構等。

根據歐盟執委會資訊，正式名稱為「限制措施」（restrictive measures）的制裁手段，經歐盟通過可採行的方法超過40個。不過，從人流、金流、物流到資訊流，歐盟對俄國祭出的手段幾乎就要用光了，如今的第6波，已被歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）稱為「對俄羅斯終結這場戰爭的最大施壓」，這些制裁何時收效？接下來還有什麼辦法？想必已令決策人士傷透腦筋。（編輯：陳惠珍）1110531