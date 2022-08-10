伊斯蘭國在非洲往南轉進 恐成哈里發國未來所繫

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（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）非洲安全專家今天對聯合國安全理事會提出警告說，激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）對非洲威脅日益加劇，非洲大陸恐將成為「哈里發國未來所繫」。

美聯社報導，埃維（Martin Ewi）指出，伊斯蘭國「在非洲的影響力已經擴大到無法衡量的程度」，至少20國直接遭受此一極端組織活動荼毒，還有超過20國「被用於後勤工作和調動資金及其他資源」。

曾任非洲聯盟委員會（African Union Commission）反恐計畫主持人的埃維，目前在南非首都普勒托利亞（Pretoria）非政府組織「安全研究所」（Institute for Security Studies）負責協調因應跨國組織犯罪計畫。

他指出，查德、奈及利亞、尼日和喀麥隆交界的非洲中部查德湖盆地（Lake Chad Basin）是伊斯蘭國活動範圍最大區域；沙赫爾（Sahel）地區現在陷入「無法控制」局面；索馬利亞仍是伊斯蘭國在非洲之角（Horn of Africa）的「熱點」。

伊斯蘭國近期試圖接管或破壞烏干達穩定的行動失利，但埃維說，其附隨組織「民主同盟軍」（Allied Democratic Forces）「仍存在重大威脅」。此外，他指出，伊斯蘭國中非省（Islamic State Central Africa Province）已使剛果及莫三比克部分地區成為「人類屠宰場」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就伊斯蘭國威脅對安理會提出最新報告，埃維在會中表示，伊斯蘭國在敘利亞和伊拉克建立哈里發國後，國際社會曾經成立聯盟並發起軍事行動加以討伐。

他說，這驅使恐怖主義在非洲往南轉進，「但並未成立類似的聯盟打擊非洲的伊斯蘭國，這意味非洲大陸得獨自承擔極端分子逃離敘利亞，在非洲找到避風港的後果」。

埃維還提出數個讓伊斯蘭國得以「在非洲如此成功」的其他因素，包括當地豐富的自然資源讓諸如伊斯蘭國等組織得以自籌資金。同時，貧窮而且缺乏處理巴勒斯坦問題的政治意願，成為許多非洲青年「激進化」，以及伊斯蘭國能夠與非洲其他恐怖和犯罪集團合作的主因。

他還提到，沒有在非洲打擊恐怖主義的新倡議，以及許多國家對恐怖威脅早期預警不予理會的「鴕鳥心態」。

埃維指出，要在非洲擊潰伊斯蘭國，「戰略除了必須超越伊斯蘭國及其盟友蓋達組織（Al-Queda），也要超越包括土匪、牧民、幫派和各種組織犯罪集團在內的犯罪團體。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：何宏儒）1110810