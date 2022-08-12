美媒：烏克蘭受困穀物多飼料 糧荒得解猶未知

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（中央社貝魯特11日綜合外電報導）俄烏達成穀物出口解封協議後，首批離開烏克蘭港口的穀物卻遭原先的黎巴嫩買家取消訂單。美聯社指出，因戰爭受困烏克蘭穀物很多是牲畜飼料，能否緩解糧荒不無疑問。

烏克蘭大使館表示，運抵黎巴嫩的穀物正在尋找新買家。基輔當局8日時宣稱，數以百萬噸因戰爭被困於倉庫及港口的穀物得以出港，有望大幅改善全球糧食供應狀況。

俄烏戰爭導致2000萬噸穀物困於烏克蘭境內。俄、烏、土耳其與聯合國7月下旬達成穀物出口解封協議，貨船「拉佐尼號」（Razoni）8月1日駛離烏克蘭敖德薩港（Odessa），成為達成協議後首艘得以出港的穀物船，讓世界對緩解非洲、中東和部分亞洲地區的糧食危機燃起一絲希望。

然而美聯社引述專家指出，「拉佐尼號」運載的2萬6000多噸玉米為養雞之用，大部分受困於烏克蘭的穀物也是動物飼料，並非供人食用，對緩解像索馬利亞和阿富汗等國恐面臨的飢荒幫助有限。

烏克蘭雖然是開發中國家小麥、大麥、玉米及葵花油的主要供應國，但實際僅佔國際小麥貿易的10%，受困烏克蘭港口的船隻得以出港並運糧雖具象徵意義，但內容與出貨量尚難緩解市場對糧荒的擔憂。

此外，目前也幾無跡象表明，仰賴像世界糧食計劃署（WFP）等聯合國機構分撥的世界窮苦人口，能很快拿到烏克蘭小麥。俄烏開戰前，世界糧食計劃署用於援助各地的糧食有一半是向烏克蘭購買。

根據俄、烏等各方的解封協議，一部分（並非全部）得以出港口的穀物將運往糧食不充裕的國家。

天主教救濟會（CRS）駐肯亞的農業與市場顧問費瑞斯（Shaun Ferris）表示，非洲民眾可能還得等好幾週才得見新到港穀物，且需更長時間才能看到高糧價有所緩解。天主教救濟會是世界糧食計劃署分撥糧食的合作夥伴之一。

俄國侵烏後，包含索馬利亞在內等非洲國家被迫以較高的價格改向印度、土耳其、巴西等一些非傳統購糧夥伴買糧。

費瑞斯表示，誰能成為第一波烏克蘭穀物的受惠者雖取決於人道需求，但現有商業安排和商業利益因素也不容忽視，包括誰願付最多錢買，「烏克蘭不是開善堂的，他們會尋求在市場上拿到最好的價格，以支撐脆弱的經濟」。

俄國的塔斯社（TASS）報導，穀物出口解封協議7月22日達成後，已有12艘船得以從敖德薩、伊利喬夫斯克（Chernomorsk）、尤芝尼（Yuzhny）等3座烏克蘭黑海要港開出，8月1日以來已輸出37.5萬噸農產品，但莫斯科方面對協議實際效果有所疑慮。

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俄方指出，像第一艘出港的船「拉佐尼號」抵達黎巴嫩後遭棄單，原因就是黎巴嫩要的是小麥而非飼料用玉米。

俄國外交部資訊與新聞處副處長涅恰耶夫（Ivan Nechaev）今天在莫斯科說：「不幸的，目前根據協議離港的船裡沒有一艘有到非洲或南亞瀕臨飢荒的國家，反大多開到西方國家港口，大部分出口品也非小麥，而是玉米與葵花油，不禁讓人懷疑西方一直喊解封協議攸關世界糧食安全的說法何來。」（譯者：陳亦偉）1110812