前防長小野寺：勿輕忽共軍飛彈掉落日本專屬經濟區

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）共軍日前展開包圍台灣的大規模軍事演習，4日發射的彈道飛彈有5枚落在日本專屬經濟區（EEZ）。日本前防衛大臣小野寺五典昨天表示，若輕忽此事很不好。

日本前防衛大臣、執政黨自民黨的安保調查會長小野寺五典昨晚在BS富士電視台PRIME NEWS政論節目指出，4日共軍演習發射彈道飛彈之際，日本政府就應該召開國家安全保障會議（國安會，NSC）才對。他對於首相岸田文雄當時未召開國安會因應的作法感到有疑問。

小野寺說，中國的彈道飛彈是打到日本領土的周邊，一般的作法就是立即召開國安會討論，對中國表達正式的強烈抗議。

他還說，如果以為飛彈是落在遙遠的南方島嶼就輕忽此事的話，那是很不好的。政府一定要檢視此事是否有向人民確實傳達訊息。

4日當天，岸田政府有向中國提出抗議，但抗議的力道受質疑。日本外務省的作法是僅由外務省事務次官森健良致電向中國駐日大使孔鉉佑表達抗議，而非直接召喚孔鉉佑到外務省，提出嚴正抗議。

日本共同社昨天報導，消息人士稱，共軍在規劃演習時向中國國家主席、中共中央軍事委員會主席習近平提出2個方案，一案的演習區域與沖繩縣南部偏遠島嶼的日本EEZ重疊；另一案是考慮到9月29日中日建交50週年，為避免傷害雙邊關係，選擇不與日本EEZ重疊。

結果，習近平選擇前者，在台灣周邊設定的6大海空區域，進行更加戰鬥導向的演習。

共同社昨天報導，中國駐日大使孔鉉佑對媒體表示，共軍演習主要是針對美國的政治性挑釁及台獨勢力的一種對抗措施，與日本無關。對於升高緊張的台灣海峽局勢，孔鉉佑說：「日本非當事者」，並強調：「演習的目的在於守護中國的主權與領土完整，不影響日本的利益。」

報導說，在9月29日中日建交50週年之前，孔鉉佑的這項發言似乎是想避免中日關係惡化。但是共軍的彈道飛彈落在日本的專屬經濟區是根據習近平的旨意一事已曝光，中方很難獲得日本的理解。

中國為反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，4日起在台灣周邊進行實彈射擊訓練。日本政府宣布，共軍4日發射9枚飛彈有5枚落入沖繩縣的先島群島周邊日本專屬經濟區。（編輯：陳惠珍）1110813