颱風米雷登陸日本 靜岡及東京等地風雨增強

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本氣象廳表示，今年第8號輕度颱風米雷於今天下午5時半（台灣時間下午4時半）左右登陸日本靜岡縣伊豆半島。靜岡縣、東京等關東地區風雨增強。

日本放送協會（NHK）報導，颱風米雷今天下午將近3時許通過靜岡縣御前崎市附近，下午5時半左右登陸伊豆半島附近。靜岡縣、東京等關東甲信地區下大雨，今晚雨勢將增大。

日本氣象廳於今天下午3時觀測得知，颱風米雷以每小時20公里的速度往東北前進，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺、瞬間最大陣風每秒30公尺，未形成暴風圈，但中心東側390公里以內以及西側165公里以內颳著風速每秒15公尺以上的強風。

今天下午4時至5時的一個小時之內，伊豆群島的神津島觀測到降雨量63公釐。靜岡縣在颱風逼近前已持續下雨，下午4時至5時靜岡市降雨量233公釐、靜岡縣富士宮市193.5公釐。降雨量較多的靜岡縣、伊豆群島的神津島村發生土石災害的危險性非常高，部分地區已發布「土石災害警戒警報」。

日本氣象廳預測，颱風將朝東北前進，以東日本太平洋一側為主的地區風雨將增強。今晚可能出現打雷、下大雨的情況，局部地區可能一小時之內降下80公釐以上的大雨。

尤其是靜岡縣等東海地區，到13日晚間為止，可能發生線狀降水帶（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），災害危險度急遽升高。

日本氣象廳預估，到14日為止的24小時降雨量，靜岡縣與關東甲信地區150公釐、東北100公釐、剔除靜岡縣的東海地區60公釐。

此外，海面上將颳強風。今晚最大風速預測在東海、關東、伊豆群島、東北約是每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。明天最大風速在東北是每秒20公尺、關東每秒10公尺、伊豆群島每秒15公尺。瞬間最大陣風在東北與關東每秒30公尺、伊豆群島每秒25公尺。

日本氣象廳呼籲民眾做好防颱準備，嚴防土石災害、低窪地區淹水、河川氾濫和暴風等情況。（編輯：陳惠珍）1110813