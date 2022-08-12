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颱風米雷生成往日本對台灣無影響 午後防局部大雨
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颱風米雷生成往日本對台灣無影響 午後防局部大雨

2022/8/12 08:19（8/12 08:43 更新）
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日本南方海面熱帶性低氣壓於12日清晨2時生成為第8號輕度颱風米雷，對台灣天氣無影響。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
日本南方海面熱帶性低氣壓於12日清晨2時生成為第8號輕度颱風米雷，對台灣天氣無影響。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社台北12日電）氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨；日本南方海面熱帶性低氣壓於今天清晨2時生成為第8號輕度颱風米雷，對台灣天氣並無影響。

中央氣象局表示，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓於今天清晨2時生成為第8號輕度颱風米雷，移動路徑往北北東朝日本方向移動，對台灣天氣並無影響。

氣象局說明，今天各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後在桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率，下午外出活動的朋友建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫約攝氏33至35度，其中大台北及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，花東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

另外，桃園以北及嘉義以南沿海適逢年度大潮，沿海地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動請多加留意。（編輯：陳政偉）1110812

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