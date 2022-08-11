高雄下午灌大雨 旗山區派出所前迸2米高噴泉
2022/8/11 19:08（8/11 19:21 更新）
高雄市旗山區11日午後強降雨，有網友拍到圓潭派出所前驚現約2公尺高「噴泉」；經了解是因搶修漏水管線開啟地下消防栓降壓。（高雄市旗山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月11日
（中央社記者洪學廣高雄11日電）午後對流旺盛，中央氣象局今天下午對高雄發布大雨特報，其中旗山區3小時雨量達109毫米；有網友拍到圓潭派出所前迸2米高噴泉，經了解是因搶修漏水管線開啟地下消防栓降壓，已派員交管。
午後對流發展旺盛，中央氣象局下午發布大雨特報，易有短延時強降雨，高雄地區有局部大雨發生機率，並提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。
高雄下午3時許起，不僅天空頻響雷聲，部分地區更開始下起豪大雨，更有網友在「記者爆料網」群組發布影片指出，旗山區圓潭派出所前5時40分許迸出噴泉，影片中可看出高度約2公尺高。
台水第七區管理處向中央社記者說明，是因附近有管線漏水，但正值用水高峰不適合停水搶修，因此改採開啟地下消防栓方式降低管線內水壓，以利搶修漏水段，所以才會看到2公尺高水柱，目前已經修復漏水段關閉水栓。
警方目前除已派遣備勤人員前往交管，維護交通安全，也擺設交通錐提醒下班民眾避開。
據高雄氣象站訊息指出，截至晚間6時30分止，高雄杉林、旗山區3小時累積雨量已破100毫米；那瑪夏、甲仙、美濃、內門區時雨量更達40毫米以上。（編輯：陳仁華）1110811
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