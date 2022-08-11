颱風米雷最快晚間生成 12日午後留意雨勢

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位於日本南方海面的熱帶性低氣壓最快11日晚間增強為颱風米雷，但對台無影響。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北11日電）中央氣象局表示，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓最快今天晚間到明天增強為颱風米雷，不過對台無影響。明天仍以多雲到晴的天氣為主，中南部要留意午後局部大雨。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，未來一週天氣仍以多雲到晴、高溫炎熱的天氣為主，中午要留意午後雷陣雨，尤其各地山區、西半部近山區平地。

陳伊秀指出，明天及13日午後雷陣雨的範圍與量值都會稍微多一點，各地山區、中南部地區有局部大雨機率。

陳伊秀說，14日到18日也都是高溫炎熱、多雲到晴的天氣型態，雖然沒有局部大雨機率，但各地山區、西半部還有近山區平地，有局部較大雨勢。另外，14日到15日有微弱的東南風，台東及恆春半島都有局部短暫雨。

陳伊秀表示，18日以後則轉為高壓籠罩的天氣型態，將會比這週還要再熱一點點。

溫度方面，陳伊秀說，高溫約在攝氏33度到35度之間，氣象局持續發布高溫資訊。

各地天氣高溫炎熱，明天中午前後台東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市地區為黃色燈號。

另外，陳伊秀表示，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，預計今天晚間到明天會增強為颱風米雷，會越走越遠，對台灣沒有影響，未來10天也沒有其他熱帶擾動的發展訊號。

陳伊秀提醒，今天起到15日是年度大潮，桃園以北、嘉義以南的沿海低窪地區要特別留意。（編輯：管中維）1110811