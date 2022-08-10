更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
能源價格下降 美國7月通膨率8.5%低於預期
首頁 / 生活

台北市忠孝西路現懸日美景 民眾爭睹搶拍【圖輯】

2022/8/10 20:24（8/10 20:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
10日台北市區天氣晴朗，傍晚碩大夕陽緩緩西下，橘澄光芒映照街區，形成浪漫美景。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
10日台北市區天氣晴朗，傍晚碩大夕陽緩緩西下，橘澄光芒映照街區，形成浪漫美景。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站10日電）台北市從7日到12日先後於峨眉街、忠孝西路等地區出現「懸日」，若在無雲遮蔽情況下即可觀賞；不少民眾於10日傍晚前往忠孝西路（新生高架以西）路段欣賞夕陽美景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據中央氣象局2022懸日預報，10日至12日在台北市忠孝西路一帶將有懸日美景出現機會，預估時間分別是10日傍晚5時58分至6時18分、11日傍晚6時01分至6時21分、12日傍晚6時03分至6時23分。

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持及自身的交通安全。（編輯：邵曉潔）1110810

影片來源：攝影看世界
10日傍晚在台北市忠孝西路路段出現懸日美景。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
10日傍晚在台北市忠孝西路路段出現懸日美景。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
台北市忠孝西路盡頭10日傍晚出現夕陽懸日美景，陸橋上滿是前來捕捉難得美景的人潮。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
台北市忠孝西路盡頭10日傍晚出現夕陽懸日美景，陸橋上滿是前來捕捉難得美景的人潮。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
民眾在陸橋上卡位欣賞搶拍懸日。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
民眾在陸橋上卡位欣賞搶拍懸日。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
10日傍晚忠孝西路上夕陽西下，街上人車擁擠。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
10日傍晚忠孝西路上夕陽西下，街上人車擁擠。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
懸日拍照建議
  • 想要拍下懸日美照，首先要站對位置，台北市懸日最佳拍攝點在忠孝西路天橋上。其次是天候因素，霧氣稍重、空氣品質欠佳，都可能看不到懸日景象。
  • 如果沒有專業器材，想要用手機湊熱鬧拍照打卡，就得善用手機的數位變焦功能。倘若直接對準太陽拍，畫面會過暗、只剩一顆太陽亮點，拍出來的照片幾乎毫無場景。好在手機可以隨拍隨看，請適時增減曝光捕捉細節，就有機會拍出比較符合你心目中的懸日畫面。
  • 另外，雖然懸日已是夕陽西下時分，直視太陽仍可能傷害視力，別忘了戴上太陽眼鏡。
延伸閱讀
氣象局專區 2020起每年10月預報次年6縣市懸日英仙座流星雨8/11起登場 每小時上看百顆超級月亮登場 圖輯影片一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族