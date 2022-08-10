台北市忠孝西路現懸日美景 民眾爭睹搶拍【圖輯】

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（中央社網站10日電）台北市從7日到12日先後於峨眉街、忠孝西路等地區出現「懸日」，若在無雲遮蔽情況下即可觀賞；不少民眾於10日傍晚前往忠孝西路（新生高架以西）路段欣賞夕陽美景。

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根據中央氣象局2022懸日預報，10日至12日在台北市忠孝西路一帶將有懸日美景出現機會，預估時間分別是10日傍晚5時58分至6時18分、11日傍晚6時01分至6時21分、12日傍晚6時03分至6時23分。

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持及自身的交通安全。（編輯：邵曉潔）1110810

影片來源：攝影看世界

10日傍晚在台北市忠孝西路路段出現懸日美景。中央社記者王飛華攝 111年8月10日

台北市忠孝西路盡頭10日傍晚出現夕陽懸日美景，陸橋上滿是前來捕捉難得美景的人潮。中央社記者王飛華攝 111年8月10日

民眾在陸橋上卡位欣賞搶拍懸日。中央社記者王飛華攝 111年8月10日

10日傍晚忠孝西路上夕陽西下，街上人車擁擠。中央社記者王飛華攝 111年8月10日