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促北韓非核化 南韓總統府：可協議解除部分制裁

2022/8/15 15:51
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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）為促進北韓採取實質非核化措施，南韓總統辦公室今天表示，必要時可與國際社會商議解除部分聯合國對北韓制裁。

韓聯社報導，南韓總統辦公室官員說明，北韓政府在2018年川金會時最關心問題便是鬆綁聯合國制裁，「若有必要，也規劃與國際社會商議解除部分聯合國制裁決議案內容」。

南韓政府這次提出方案已事先與美方商議。官員表示，若非核化協議能順利進行，美國政府也有意就目前嚴格執行的聯合國安理會措施「敞開心胸討論」。

南韓總統尹錫悅今天在光復節77週年紀念活動上表示，若北韓採取實質非核化措施，南韓政府將提供大規模糧食供給、電力供應基礎設施、農業技術支援等可大幅改善北韓經濟及民生狀況的合作方案。

南韓國家安保室第一次長金泰孝下午在記者會中就此說明，這次提案是先考量北韓可能的需求，聚焦於經濟發展方案，若北韓有誠意進行非核化協商，從協商初期就可開始研究經濟支援措施，南韓政府也就此提出「朝鮮半島資源食糧交換計畫」（R-FEP，Resources-Food Exchange Program），類似過去伊拉克以石油交換食糧、民生用品的計畫。

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金泰孝說，若討論出整體非核化協議，依據凍結、申報、稽查、報廢等各階段進程，將進行相應的兩韓經濟合作，並為此成立兩韓共同經濟發展委員會。他說，過去30年來兩韓曾多次嘗試討論非核化方案，但尚無成果，「期待北韓的回應」。

金泰孝表示，兩韓關係在軍事上應從緩解緊張局勢向建立信賴關係邁進，在政治的建立和平措施也該以「和平扎根」作結，意指在經濟合作之外，南韓政府也準備在軍事及政治方面與北韓合作。（編輯：高照芬）1110815

金泰孝
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