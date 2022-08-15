歐盟重採關鍵礦物 想降低對中國44%依賴仍遇阻力

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（中央社記者田習如台北15日電）比利時東部百年前的鋅礦小鎮最近出現重新開礦倡議，呼應歐盟在去全球化、能源轉型、疫情和俄烏戰爭影響下越來越急切的關鍵原料自主政策，以降低對中國高達44%的依賴度，但仍遇地方反對和環保疑慮。

比利時東部與德國相鄰的小鎮柯爾米斯（Kelmis），是比利時境內少數9個說德語的自治市之一，不過它的法語名稱更能反映一段工業年代輝煌歷史：La Calamine，與鋅礦在舊時通稱的「爐甘石」同名。當全球經濟格局正受到諸多國際事件趨動而變化，這個小鎮是否重返採礦業也成為話題。

「布魯塞爾時報」（Brussels Times）報導，雖然柯爾米斯許多舊礦區的土地上早已覆蓋厚厚一層植被，土地之下仍有豐富礦藏。列日大學（University of Liege）地理資源專家皮拉爾（Eric Pirard）指出，該地除了傳統的鉛、鋅礦，還發現了鎵（Gallium）、鍺（Germanium）、銦（Indium）。後3者正是半導體、光纖、面板等產業必需的材料。

民間企業5年前曾申請在這一帶開礦，但遭地方政府拒絕。雖然業界持續提出自動化器械、新技術可解決環保和工安問題，當地官民對是否要從農業和觀光業轉回一個世紀前的礦業仍有疑慮。

「我們太容易依賴中國的工人去幫我們生產每天能過得舒服的產品，」皮拉爾告訴布魯塞爾時報，歐洲現在必須重新找回整條製造供應鏈，包括取得原料、生產到資源回收再利用。

根據歐洲議會報告，2011年歐盟執委會（European Commission）開始提出關鍵原材料（Critical Raw Materials）清單，希望掌握這些物資的對外依賴度，清單逐年加碼至今已有30項，包括前述的鎵、鍺、銦，但「幾乎所有關鍵原材料都來自第3國」，而中國就占了44%，是最大來源。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）接任執委會主席後推出企圖心宏大的綠色新政（Green Deal），透過減碳、發展再生能源來翻轉歐盟的經濟結構，而強化關鍵原材料的自主性便是其中一環。

礦業界資訊網「礦業技術」（Mining Technology）指出，歐盟發展乾淨能源的方案將面臨金屬原料短缺的大挑戰，以歐盟減碳目標估計，到2050年歐洲需要的鋰是現在的35倍、各種稀土需求則是7到26倍。

能源自主的長期轉型目標正因世界的動盪而加速。從2008年全球金融海嘯後的全球化減速，到這兩年疫情大流行阻斷全球供應鏈，再到今年俄烏戰爭，都使歐盟越來越想降低對外資源依賴。

以關鍵原料而言，前述歐洲議會報告歸納的方法有三。一是分散供應來源，例如多與臨近的挪威、烏克蘭、巴爾幹半島合作，減少對中國、美國的依賴。二是循環經濟（circular economy），例如回收工業金屬。第三個方法就是重新開採境內礦藏。

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歐盟成員國裡，最大經濟體德國對礦業復興最是興趣缺缺。德境萊因河平原是歐陸最大的鋰礦蘊藏地之一，鋰是電池的關鍵原料，但開採計畫已因地方反對而延宕。美國政治新聞網站Politico指出，最積極的是法國，在歐洲開新礦計畫數領先，生態部長龐皮里（Barbara Pompili）說：「所有在歐洲土地裡的東西，我們都該去尋找並挖掘出來利用。」

瑞典和葡萄牙的鋰礦藏量不小，兩國也都對開礦躍躍欲試，企圖成為歐洲的能源中心。（編輯：林憬屏）1110815