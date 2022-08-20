英日擬合力研發新一代戰機 摸索銷往第3國可能性
2022/8/20 20:30
（中央社記者楊明珠東京20日專電）英日兩國政府正磋商共同研發日本航空自衛隊F-2戰鬥機的後續機，並且考慮將此新世代戰機出口到第3國，目的在於增加量產數，降低研發成本。
日本共同社報導，多名政府相關人士透露，英日正磋商共同開發新一代戰機，並出口到第3國。日本政府如果真的想出口新世代戰機，就得先調整「防衛裝備移轉三原則」的運用方針。
目前日本的防衛裝備移轉三原則方針不允許出口攻擊用的裝備。如果要鬆綁法規，日本製的武器可能被用於攻擊，產生助長紛爭的疑慮。
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有關日本航空自衛隊的新世代戰機，日本政府目標在F-2戰鬥機開始除役的2035年左右部署。
日本讀賣新聞今年5月中旬報導，日本航空自衛隊F-2戰機將於2030年代中期開始除役，屆時將引進新一代戰機，由三菱重工業擔任開發主體，負責機體設計、系統研發。英日兩國的國防當局已同意，發動機將由日本重工業公司IHI與英國勞斯萊斯公司（Rolls-Royce）共同研發。飛彈系統等則是由英國航太系統公司（BAE Systems Plc）負責具體的組件。（編輯：黃自強）1110820
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