武裝分子攻擊索馬利亞飯店至少12死 政府軍反擊

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索馬利亞首都摩加迪休的飯店Hayat Hotel 19日遭攻擊者闖入開槍，造成至少12人死亡。圖為當局維安人員案發後在飯店附近巡邏。（路透社）

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（中央社索馬利亞摩加迪休20日綜合外電報導）一名索馬利亞情報官今天告訴記者，和蓋達組織有關的武裝分子攻擊首都摩加迪休一家飯店，造成至少12人喪生並奪取控制權，目前當局正奮力對抗武裝分子。

路透社報導，這些攻擊者昨天傍晚引爆兩車炸藥，闖入飯店Hayat Hotel然後開槍，索馬利亞青年黨（Al-Shabaab）叛軍自稱犯下這起攻擊案。

索國情報官穆罕默德（Mohammed）告訴記者：「目前我們證實已有12人喪生，多數是平民。我們的反制行動即將完成，不過此刻還在進行中。」

爆炸在飯店座落的熱鬧路口上空形成了龐大煙柱，直到格林威治時間今天早上7時（台灣下午3時），槍聲依然響徹摩加迪休。

目擊者指出，昨夜政府軍試圖自武裝分子手中奪回飯店控制權，雙方交火傳出了爆炸聲，造成飯店大面積損毀。

這是穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）總統5月就職以來，索馬利亞發生的首次大規模攻擊事件。根據賽德情報集團（SITE）的翻譯，和蓋達組織掛鉤的青年黨已自稱犯下此案。

青年黨10多年來一直為推翻索馬利亞政府而戰鬥，希望在嚴格的伊斯蘭教律法基礎上，建立自己的統治權。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110820