莫里森秘密兼任5部長職務 澳洲政府考慮展開調查

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天表示，他所領導的政府考慮對前總理莫里森在疫情期間秘密兼任數個重要部長職務一事展開調查。

路透社報導，莫里森（Scott Morrison）在5月的選舉中失利，丟了自由黨（Liberal Party） 黨魁一職。他在本週被揭發，曾在總理任內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間秘密兼任5個重要部長的職務，這讓他獲得前所未有的巨大權力。

此舉招致當今工黨（Labor）政府及莫里森所屬自由黨的批評，但他為自己的行為辯解，稱在疫情期間，他一肩扛起國家的所有責任。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他的政府已針對莫里森行為的合法性，徵詢澳洲第二號法律官員、法律政策專員（Solicitor-General）的意見，預定將於明天獲得相關建議。

艾班尼斯表示，澳洲政府也考慮進行調查，並做出改革，以確保這樣的事不再發生。

艾班尼斯告訴天空新聞網（Sky News）：「在收到法律政策專員的建議後，我們將進行通盤考量。我的政府是依循正當法定程序行政的適切內閣，我們會充分考慮這一點。」

他表示，雖然法律政策專員會對法律方面的問題提供建議，但還有層面更廣的問題需要調查。

艾班尼斯說：「針對我們民主制度的運作、現有規定及是否有規定已被更動、是否需要進行任何必要改革以確保此類事件永不再發生，這些都是問題。」

先前，艾班尼斯表示，莫里森2020年至2021年間，秘密任命自己兼任包括內政、國庫、衛生、財政、資源部長的職務，破壞了澳洲的西敏制 (Westminster system) 政府體制。

莫里森曾為此表示，在宣誓就職後，他並未實際「接管」各個部長的職務，除了阻止一項澳洲外海的天然氣鑽井計畫獲得核准外，沒有任何部長的工作被他所干涉。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110821