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莫里森秘密兼任5部長 澳洲總理將公布調查報告

2022/8/22 13:16
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（中央社雪梨22日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，他明天將公布法律政策專員對前總理莫里森（Scott Morrison）在疫情期間秘密宣誓兼任5個部長職位的報告。

路透社報導，艾班尼斯表示，這不代表莫里森的行為是非法的，但這使得民主體制的政治慣例與查核權力作法受到質疑。

艾班尼斯今天跟記者說：「權力制衡出現基本的根本弱點。如果沒有人知道部長是誰，如何向做出決定的人追究責任？」

艾班尼斯說，他的辦公室已收到澳洲第二號法律官員、法律政策專員（Solicitor-General）的意見，他今天將聽取簡報，還說明天召開內閣會議後，將向大眾公布報告內容。

莫里森5月在大選失利後辭去自由黨（Liberal Party ）黨魁職位。他遭踢爆曾在沒有告知國會或內閣的情況下秘密宣誓就職5個部長職位，前所未見地掌控權力，遭工黨（Labor）政府與他所屬政黨的猛烈攻擊。

有3位部長是到上週才知道莫里森與他們分享內政部長、國庫部長與財政部長的權力。莫里森說，他僅干預過一個部會，以擋下離岸天然氣計畫。

艾班尼斯昨天說，他可能會考慮擴大調查。

莫里森上週說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是特殊時期，他秘密兼任5個部長職位，是因為他覺得必須一肩扛起國家責任。

澳洲採取的是以內閣為基礎、仰賴一群部長治理的體制，而非總統制。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110822

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