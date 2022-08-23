更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

愛情荷爾蒙作祟 狗狗與飼主團聚時會喜極而泣

2022/8/23 14:59（8/23 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
研究指出，寵物狗欣喜若狂地迎接飼主回家時可能「喜極而泣」。（圖取自Unsplash圖庫）
研究指出，寵物狗欣喜若狂地迎接飼主回家時可能「喜極而泣」。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）刊登於「當代生物學」（Current Biology）期刊的新研究指出，當寵物狗欣喜若狂地迎接飼主回家時，牠們不僅會猛搖尾巴、失控地跳躍、狂舔主人的臉，還可能「喜極而泣」。

法新社報導，研究指出，寵物狗的流淚反應可能和釋出催產素（oxytocin）有關；催產素與親密關係的建立有關，因此又稱為「愛情賀爾蒙」。

研究執筆人之一的菊水健史表示：「我們從未聽說過有人發現動物會在快樂時流淚，例如和主人團聚時。」他稱這項研究可能是「世界首創」。

科學家透過淚液分泌檢查（Schirmer test），來測量狗狗眼中的淚水量，他們在寵物狗眼瞼下方置入一條特製試紙，然後對那些和主人進行正常互動的毛小孩進行測試。

研究人員發現，當寵物狗與飼主分開5至7個小時後團聚時，牠們的眼淚會在接下來的5分鐘內「顯著」增加。

他們還發現，比起見到其他熟識的人，狗狗與主人團聚時會流下更多眼淚。

此外，科學家也試圖測試這些眼淚，是否會對飼主產生情感影響。為此，研究人員要求飼主根據他們有多想去照顧疼愛這些毛小孩的程度，對狗狗有無使用人工淚液的各種照片進行排名。

研究團隊寫道：「有使用人工淚液的狗狗照片，排名明顯高於沒有眼淚的正常照片。」

研究作者表示，人類嬰兒也會藉由哭泣來表達負面情緒，促使父母給予更多照顧。

狗狗在被人類馴養的過程中，隨著時間推移發展出特殊的溝通技巧，像是眼神交流就在狗與主人建立關係上發揮作用。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：劉文瑜）1110819

發表在「當代生物學」期刊的報告：
Increase of tear volume in dogs after reunion with owners is mediated by oxytocin
延伸閱讀
黃金獵犬台灣出發 陪主人走315公里西班牙朝聖路西班牙批准動物保護法 禁止寵物店販賣狗貓雪貂猴痘出現人傳狗首例 WHO籲患者避免接觸寵物
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族