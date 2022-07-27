黃金獵犬台灣出發 陪主人走315公里西班牙朝聖路

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來自台灣的黃金獵犬Money和主人Burger Han（臉書帳號），徒步完成12天共315公里的朝聖之行後，在終點站聖地牙哥德孔波斯特拉主教座堂前，與蓋滿沿途紀念戳印的朝聖者護照合影。（Burger Han提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年7月27日

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（中央社記者胡家綺馬德里27日專電）黃金獵犬Money從台灣出發，陪主人踏上西班牙聖雅各朝聖之路，徒步315公里。7日抵達終點後與主人並列授證，成為首次領取「朝聖者證書」的台灣狗兒，在臉書上獲得熱烈迴響。

來自台灣的黃金獵犬Money今年4歲，和主人一同搭機飛抵歐洲，再經火車旅行進入西班牙。人、狗作伴，6月26日從大城萊昂（León）出發，踏上「聖雅各朝聖之路」（Camino de Santiago），徒步行走12天共計315公里後，在本月7日抵達終點站聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）古城。

朝聖之路本就挑戰身心，帶狗兒同行更是一大考驗，加上西班牙今年熱浪提前於6月來襲，酷熱天氣也讓徒步旅行變得更加艱難。

Money的主人Burger Han（臉書帳號）於朝聖路上，時在臉書（Facebook）的朝聖之路社群裡，向朝聖愛好者分享Money沿路的狀況和有趣的照片。

來自台灣的黃金獵犬Money在朝聖路上走累了，被主人一把背在身後，繼續上路。（Burger Han提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年7月27日

來自台灣的黃金獵犬Money和主人Burger Han（臉書帳號），在西班牙加利西亞地區菲尼斯特雷（Finisterre）海角旁，佇立的朝聖之路「0公里」石碑前合影。菲尼斯特雷位在大西洋海岸線上，過去被認為是歐陸的終點，因此被稱為「世界的盡頭」。有些朝聖者在抵達終點站後，會繼續上路走到此地。（Burger Han提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年7月27日

8日取得朝聖者證書後，他在社群中發表貼文提到，前往朝聖者辦公室領取證書時，雖得知寵物不能領證，但辦事人員卻貼心地將人、狗的姓名「並列」在證書上，讓他相當開心。

他描述沿途帶著Money徒步的照護細節：「背著約15公斤的行李還拖著10公斤的拖車，真的不太容易，又要控制狗狗的腳掌是否撐得住，幫他穿鞋、脫鞋，注意地形及地表溫度…」人、狗情誼感動許多網友。

Burger Han對中央社記者說，每個朝聖者都有自己的故事，他走上這條路是希望重生，和過去達成諒解、解開心結，並且找到「返璞歸真」的生活。至於帶著Money上路則是他的夢想，因為Money是他最忠心的人生夥伴。

當記者問到，帶著狗兒旅行是否特別艱難時，他表示，帶著Money和大行李箱轉車到起點城市萊昂的路上，的確非常辛苦；但是一旦上路後，除了得隨時隨地細心觀察和照顧Money的身體狀況、控制每日飲水量外，由於人、狗「心意相通」，路上幾乎沒有遇到任何困難，Money一路上還交了很多朋友。

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聖雅各朝聖之路具有千年歷史，不論朝聖者從何方出發、走哪條路線，終點站都只有一處：天主教聖地之一的西班牙古城聖地牙哥德孔波斯特拉。1993年被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界遺產的「法國之路」（Camino Francés），自法國南部翻越庇里牛斯山，進入西班牙後一路向西前行，全長約940公里，是最知名且最熱門的朝聖路線。

COVID-19疫情前，朝聖之路每年吸引數十萬朝聖者和旅人前來挑戰。今年歐洲進入後疫情時代，朝聖人潮逐漸復甦，來自台灣的黃金獵犬也不落人後，陪伴主人徒步315公里，共同完成朝聖夢想。（編輯：黃自強）1110727

來自台灣的黃金獵犬Money在朝聖路上遇見羊群和牧羊犬，與西班牙牧羊人相視而笑。（Burger Han提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年7月27日