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秘魯馬丘比丘接駁小巴墜谷 觀光客4死16傷

2022/8/23 15:48
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（中央社秘魯首都利馬22日綜合外電報導）秘魯當局今天表示，一群觀光客參觀完全球著名景點馬丘比丘，在搭乘小巴士返程時發生墜谷意外，造成4人喪命、16人受傷。

庫斯科（Cusco）政府表示，喪生的觀光客中，有兩人是哥倫比亞人，另外兩人的身分則待確認。

傷者包括4名法國人，和來自希臘、以色列、加拿大、阿根廷、秘魯的觀光客各兩人，及1名荷蘭人，另有一人身分不詳。

秘魯觀光暨外國商務部部長桑傑士（Roberto Sanchez）表示，這輛小巴士翻落「逾100公尺深的山谷」。

昨天晚間的這起事故，發生在距古印加（Incan）帝國首都庫斯科約100公里遠的地方，是許多人參觀被列為世界遺產的馬丘比丘（Machu Picchu）時的出發地。

桑傑士說：「事故發生時，現場濃霧瀰漫。」他並補充道，觀光客當時正從安地斯山脈（Andes）的馬丘比丘返程。

他提到，很快就會派出軍機救援，將部分傷者轉送到秘魯首都利馬。

道路交通事故在秘魯很常見，包括超速、路面狀況不佳、缺乏道路標示等，加上當局欠缺管理，都讓情況更加嚴重。

馬丘比丘有「天空之城」之稱，是印加帝國君主帕查庫特克（Pachacutec）於15世紀時建造的，如今每天有約5000名遊客參訪。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110823

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