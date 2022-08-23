新加坡7月核心通膨率升至4.8% 逾13年新高

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）俄烏戰爭推升全球通膨。新加坡7月核心通貨膨脹率進一步攀升至4.8%，主要受到糧食及電力、天然氣等價格上漲影響；星媒報導，這項最新數據創下逾13年來的新高。

俄烏戰爭延燒導致全球物價高漲，新加坡核心通膨率也持續飆漲。

新加坡金融管理局及貿工部今天發布新聞稿表示，星國7月核心通膨率（不包括私人交通及住宿）由6月的4.4%攀升至4.8%，主要受到糧食及電力、天然氣等價格上漲影響。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡7月核心通膨率創下逾13年來的新高。在此之前，星國核心通膨率在2008年11月達到5.5%。

金管局及貿工部指出，新加坡整體通貨膨脹率也從6月的6.7%升至7月的7%，除了核心通膨，7月私人交通及住宿通膨也同樣升溫。

近期物價上漲讓新加坡民眾非常有感。一名育有2名幼童的新加坡民眾受訪表示，最近帶孩子外食，感覺花費明顯變貴，「什麼都漲價」。

旅居新加坡的台灣人鄧小姐接受中央社記者訪問時說，家中包含一名幫傭共有4人，近期採買生活必需品及食材的花費大概增加了5%至10%。儘管如此，該買的還是得買，為了降低開銷，就減少購買高價食材。

她說，原本習慣假日會跟丈夫、女兒一起外出用餐，但近來餐廳漲價，只能減少外食次數或選擇較平價的餐廳。

鄧小姐直言，「交通費漲幅最誇張」，使用Grab App叫車，以往約新幣8、9元的車程，現在漲到一趟新幣13元（約新台幣280元）。

金管局預期，新加坡核心通膨率在未來幾個月將進一步上揚，但會在年底開始放緩。

金管局及貿工部表示，全球供應鏈干擾稍有緩解，部分商品價格趨於平穩，不過，由於主要大宗商品市場持續面臨供應吃緊、許多主要經濟體勞動市場緊縮，全球通膨短期內可能仍會維持在高位。隨著防疫措施放寬，一些區域經濟體國內需求復甦，也可能推升這些經濟體的通膨，因此，新加坡進口價格上升的壓力可能持續。

在國內部分，金管局及貿工部指出，企業可能會將燃料、水電煤、其他進口品及人力成本等費用上漲，轉嫁到消費者身上。

金管局預估，新加坡今年全年整體通貨膨脹率落在5%至6%之間，核心通膨率平均為3%至4%。（編輯：黃自強）1110823