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俄烏簽穀物出口協議以來 約72萬噸糧食運離烏克蘭

2022/8/23 16:43
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭農業部今天表示，在聯合國和土耳其斡旋下達成重啟烏克蘭黑海三大港口的協議後，目前已有33艘、載運總計近72萬噸穀物的貨輪駛離烏克蘭。

路透社報導，位於土耳其、負責監督協議執行狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）統計，烏國黑海三港迄今已出口72萬1449噸穀物和糧食。

俄羅斯入侵烏克蘭後，封鎖黑海港口，造成烏國穀物無法出口，不但推升全球糧食價格，也引發外界憂心非洲和中東地區將爆發糧食短缺。

莫斯科和基輔當局7月22日在聯合國和土耳其斡旋下，簽署一項協議，重新開啟烏國位於黑海的三大港口。

烏國農業部表示，除已離港的貨輪外，還有18艘船舶正在裝載貨物或等待批准駛離。

農業部指出，繼7月出口300萬噸穀物後，8月穀物出口將達400萬噸。

此外，農業部在另一份聲明中表示，自俄羅斯2月24日入侵以來，烏國重要農業大宗商品出口量和2021年同期相比，銳減近五成。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110823

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