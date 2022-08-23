伊朗：革命衛隊一將領在敘利亞陣亡

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（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗國營媒體今天報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）一名將領在敘利亞「執行任務」時陣亡。

法新社報導，國家廣播公司在其網站上稱：「伊斯蘭革命衛隊地面部隊成員阿里賈尼（Abolfazl Alijani）將軍，以軍事顧問身分在敘利亞執行任務，於週日殉難。」

報導將阿里賈尼描述為「聖所保衛者」（defender of the sanctuary），這個名詞指的是代表伊朗在敘利亞或伊拉克工作的人，但報導未提供他遇襲身亡事件的更多細節。

伊朗宣稱，它是應大馬士革邀請，在敘利亞部署軍隊，且只擔任顧問。

伊朗媒體報導，8月初，德黑蘭和其他伊朗城市為幾年前在敘利亞陣亡的5名伊斯蘭革命衛隊成員舉行葬禮。他們的遺體被找到後，經DNA檢測確認了身分。

今年3月間，革命衛隊曾表示，以色列在敘利亞的一次襲擊導致兩名軍官喪生，同時警告以色列「將為這一罪行付出代價」。

最近幾年，以色列在敘利亞境內針對政府軍陣地以及伊朗支持的部隊和黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）戰士進行了數百次空襲。

以色列鮮少對個別軍事行動發表評論，但承認自2011年以來已增加數百次攻擊。以色列軍方辯稱這是為防止宿敵伊朗在家門口站穩腳跟所採取的必要措施。

伊朗和以色列多年來一直在進行影子戰爭，德黑蘭指責其「不共戴天的仇敵」對伊朗核子設施進行破壞性襲擊並暗殺包括科學家在內的重要人士。

伊斯蘭革命衛隊是伊朗軍方一支意識形態武裝力量，美國將其列入恐怖組織黑名單。（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1110823