7實體遭美國管制出口 中國：將採取必要措施

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（中央社台北25日電）針對美國商務部將7家主要為航太領域的中國實體列入出口管制黑名單，中國商務部今天表示堅決反對，批評美方一再泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，揚言將採取必要措施。

據官方發布，中國商務部25日下午召開例行記者會，商務部發言人束玨婷答覆記者相關提問時稱，美方一再泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量對他國企業和機構進行打壓遏制，將7家中國實體（法人、機構或個人）入出口管制「實體清單」。中方對此堅決反對。

束玨婷批評美方的做法嚴重損害中美企業間正常經貿往來合作，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，這不利於中美兩國，也不利於整個世界。美方應立即停止錯誤做法。「中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益」。

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美國商務部23日公告，中國航天科技集團第9研究院771研究所、772研究所，中國空間技術研究院502研究所、513研究所，中國電子科技集團43研究所、58研究所，以及珠海歐比特控制工程公司被列入出口管制名單，對這些實體提供材料或服務的美國供應商，在任何產品出貨前，都須獲得許可。

美國商務部表示，這些實體因為「取得與試圖取得源於美國的產品，以支持中國軍事現代化行動」，而被列入出口管制名單。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110825