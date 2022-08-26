聯合國人權專員：巴西總統不應攻擊司法選舉制度

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天批評巴西總統波索納洛加強對司法機構和電子投票系統的攻擊，以及7月召集外國使節會面議，質疑巴西選舉制度。

智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）今天在瑞士日內瓦舉行的記者會上指出，波索納洛（Jair Bolsonaro）7月對召集其他國家代表重申對巴西電子投票箱和選舉制度的懷疑，引起關注。

巴舍萊表示，她曾為一國元首，深知國家元首必須尊重司法和立法等其他權力機關，而不是大肆攻擊，因為身為總統，必須確保民主。

巴舍萊還對巴西政治暴力增加的情況表示擔憂，例如7月在伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）發生一名工黨黨員被一名波索納洛支持者槍殺事件，所以正在密切關注10月巴西總統大選期間和之後，巴西對基本人權和自由的尊重情況。

巴舍萊也對波索納洛號召支持者在9月7日巴西獨立200年紀念日當天示威抗議，表示擔憂。

巴舍萊在2006至2010年間擔任智利總統，與工黨籍巴西前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和羅賽芙（Dilma Rousseff）私交甚密。

2018年，魯拉因巴西國營石油公司（Petrobrás）貪瀆案涉及洗錢與受賄罪名成立，被判入獄。巴舍萊曾帶頭請願讓魯拉成為總統候選人，指稱魯拉在選戰中缺席，將動搖巴西選舉的合法性，加深巴西政治危機。

當時，巴西高等選舉法院因魯拉被定罪，基於「無犯罪紀錄法」禁止魯拉參選。這些定罪後來因技術原因被聯邦最高法院作廢。

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2019年9月，巴舍萊指控巴西民主縮水和違反人權後，被波索納洛在社群媒體痛批，說巴舍萊企圖干預巴西內政和主權。波索納洛將在今年總統大選尋求連任。

巴舍萊今天表示，總統在競選連任時必須非常小心，確保人們能夠安心投票；如果一名政治領袖使用可能誤導群眾的說詞，那就真的很糟糕，因為一國領袖需要確保國家能夠以對話和尊重他人的方式取得進步。（編輯：馮昭）1110826