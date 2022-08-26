調查直逼川普核心圈 喬州檢方尋求前幕僚長作證

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）根據今天公布的法院文件，美國喬治亞州一名檢察官調查前總統川普企圖推翻2020年大選結果情事，設法迫使前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及川普其他親信作證。

路透社報導，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）今天聲請法官命令梅多斯下個月在特別大陪審團面前作證，回答有關川普企圖推翻在喬治亞州敗選結果的問題。喬治亞州是有助民主黨籍的拜登當上總統的重要戰場之一。

檢方尋求梅多斯證詞，顯示這項調查直逼川普核心圈。

這項調查是在去年1月一通電話後不久啟動，根據通聯紀錄，川普當時在電話中促喬治亞州最高選務官員去「找到」足夠的選票來翻盤。川普還面臨其他多項民事和刑事調查。

威里斯今天在聲請書中寫道：「證人當時積極參與並在電話中講話，特別目的大陪審團的調查已披露，證人參與了通話。」

梅多斯的律師未立即回應路透社的置評請求。

威里斯也在尋求其他川普盟友的證詞，包括律師鮑爾（Sidney Powell）、退役陸軍上校華德隆（James "Phil" Waldron）以及前川普競選顧問艾普斯汀（Boris Epshteyn）。

調查範圍也包括其他一些川普的盟友，最著名的人士是他的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。朱利安尼本月稍早獲悉他是調查的對象之一，上週已在大陪審團前作證。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110826