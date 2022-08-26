素顏角逐英國小姐后冠94年來首見 女大生晉決賽

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）在大學攻讀政治學的芮歐夫闖進英國小姐選美決賽，她是這項盛會94年來首位素顏亮相的參賽佳麗，希望不帶妝走伸展台的決定鼓勵女性欣然接受自己天生的容貌。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，現年20歲的芮歐夫（Melisa Raouf）來自倫敦，22日在倫敦舉行的英國小姐選拔準決賽中以天生麗質驚艷評委。

芮歐夫表示，她之所以決定不帶妝走伸展台，是希望鼓勵其他女性欣然接受自己天生的外貌，並在這個沉迷社群媒體的時代，鼓勵大家追求內在美。

她晉級決賽時又驚又喜，強調自己現在打算對圍繞在化妝和社群媒體上的「有毒」論述不予理會。芮歐夫說：「這對我來說意義重大，因為我認為許多不同年齡的女性之所以會化妝，是因為外界施加壓力。」

芮歐夫說：「如果對自己肌膚滿意，就不該為悅己者容而遮蓋我們的容顏。」她也指出：「我們的缺點造就了我們，使我們成為獨一無二個體。」

自從在已有94年歷史的英國小姐選拔活動登場以來，許多民眾的來信湧入芮歐夫信箱，說她「鼓舞了自己」。

芮歐夫目前就讀倫敦國王學院（King's College London），她表示自己將再次素顏走在決賽伸展台上，勇敢一搏，並且強調是為「所有女孩」而這麼做。

英國小姐選美主辦單位2019年曾將「素顏超模」（bare-face top model）環節加入賽程。主辦單位表示，這還是他們第一次看到參賽佳麗不帶妝參賽。

英國小姐主辦人畢斯利（Angie Beasley）表示，當初因為看到參賽者濃妝豔抹、臉部微調，才將「素顏超模」環節加入賽程。在社群媒體上傳素顏照的參賽者可以進入這一環節評選。

畢斯利說：「這個環節鼓勵參賽者向我們展示她們最真實樣貌，不必在社群媒體上帶著妝容躲在特效濾鏡的背後。」（實習編譯：許珈瑜/核稿：何宏儒）1110826