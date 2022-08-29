拒絕沒日沒夜工作 美職場颳起「無聲辭職」旋風

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國部分勞工正抵制讓人窒息的持續待命職場困境，改擁抱「無聲辭職」（quiet quitting），這個新概念講求的是每週工時不超過40小時，限制下班來電，並更常對老闆說「不」。

法新社報導，30歲的柏金斯（Maggie Perkins）執教生涯往往意味著一週工作60小時，但她生下第一個孩子之後突然明白，事情不該是這樣。

她在短影音平台TikTok解釋說她是怎麼開始「無聲辭職」的，即便當時並沒有這個名詞。她說：「我去度假途中還在飛機上批作業，有照片為證。我沒有做到工作與生活的平衡。」

她告訴法新社，她最終離職、改去拚博士學位，但持續為老同事發聲，錄製影片和Podcast提供讓工作量和工作天更契合的「撇步」。

她說：「『無聲辭職』實際只是意味著你劃清界線，從事你被僱來做的分內工作，回家時還有力氣與家人相處。」

「無聲辭職」一詞最早似乎是在7月的TikTok貼文問世。

根據TikTok影片創作者@zaidleppelin自己的解釋，「無聲辭職」意指：「這並非直接遞辭呈，而是一改赴湯蹈火的概念。各位還是履行職責，只是不再接受工作就是人生的勞碌文化。」

這篇貼文迅速竄紅，吸引近50萬人按讚，類似的忿忿不平之聲此起彼落，各大報的專欄作家則花一整個夏天搖筆桿試圖解釋這起現象。

而隨之而來的爭論是：「無聲辭職」真的僅僅只試著尋求更合理的生活與工作平衡？偏好歐洲生活型態而非美國24小時待命文化？

其他爭議還包括：是怠工有了時髦的新名字？真的有過勞死風險的人直接辭職不是更好？

不過，數據顯示，尋求更好平衡的需求確實是存在的。

民意機構蓋洛普（Gallup）發現，2019年期間民調訪查的在職壓力為38%，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐打亂全球勞動市場之後，2020年職場壓力增至43%，其中美國和加拿大女性面臨的壓力最大。

類似驅動力促成了「大離職潮」（Great Resignation），也就是因疫情相關壓力請辭或換跑道的勞工人數暴增。

而許多「無聲辭職」支持者說，他們對賣力工作沒有意見，但只限於職責要求的工時範圍之內。他們奉行的格言是「領多少錢做多少工」。

當然，有部分觀察家抱持懷疑態度，說辦公室向來有人時間一到即準時下班，也向來有人愛耍大牌，稱被指派的任務不在他們職責範圍之內。

「哈芬登郵報」（Huffington Post）創辦人哈芬登（Arianna Huffington）更進一步嚴厲批評，她撰文寫說，「無聲辭職」的下一步就是「辭掉人生」。

但美國前勞工部長瑞赫（Robert Reich）對反駁觀點提出有力的總結，他說：「勞工不是在無聲辭職，而是在拒絕勞力被剝削。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110829