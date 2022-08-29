豬隻打越南非洲豬瘟疫苗後死亡 疑因未遵照指導

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（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南數個省分陸續出現有豬隻接種越南國產非洲豬瘟疫苗後死亡的案例。專家指出，當中有許多農戶都是自行為豬隻注射疫苗，未經獸醫機構監測，或未遵照相關指導。

越南衛生部所屬媒體「健康與生活」（Suc khoe & Doi Song）今天報導，為主動防治非洲豬瘟，許多地方已使用中央獸藥股份公司（Navetco Company）的NAVET-ASFVAC疫苗為豬群接種。但是，最近富安（Phu Yen）和廣義（Quang Ngai）等省分陸續有豬隻接種這款疫苗後死亡。

報導指出，部分農民為豬隻注射NAVET-ASFVAC疫苗時並未遵照規定，例如富安省並未在農業與農村發展部批准的第一階段非洲豬瘟疫苗接種名單上，但一些農戶自行購買疫苗，並與當地基層單位為兩個月大以上共計756頭豬注射，且沒有獸醫機構指導和監測。

廣義省同樣不在登記地區名單上，但省內一些農戶自行前往平定省（Binh Dinh）購買NAVET-ASFVAC疫苗，為共計717頭豬隻注射；此外，這些農戶為豬隻注射的劑量只有生產商所指示的1/4。結果，258頭豬出現反應，其中30頭死亡。

作為參加非洲豬瘟疫苗研發的科學家之一，越南科學技術翰林院生物技術研究所副教授丁維抗（Dinh Duy Khang）表示，若按正確程序注射，將不會發生大量豬隻接種後死亡的情事。疫苗投入大規模使用前，必須經過許多階段的測試，包括在大量豬隻身上測試。

他說，有些豬隻在接種NAVET-ASFVAC疫苗後出現反應或死亡，可能是由於豬群早已感染非洲豬瘟病毒或其他傳染病，只是處於潛伏期尚未有任何症狀，接種疫苗後才發病。

報導表示，截至8月26日，Navetco Company與各地相關單位已為各地提供4494劑疫苗並監測使用過程，注射後有164頭豬出現反應，其中27頭死亡，占接種疫苗豬隻總數的0.6%。

在按照農業與農村發展部獸醫局的指示下，對非洲豬瘟疫苗接種工作進行監測的平定省、有905頭接種非洲豬瘟疫苗後都生長良好或正常，只有一家農戶有4頭豬死亡。（編輯：林憬屏）1110829